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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Álvarez ? Chelsea prépare 100 millions pour arracher la star de l'Atlético Madrid

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Chelsea a l'intention de mettre le paquet en janvier prochain pour s'attacher les services de Pablo Barrios, la vedette de l'Atlético Madrid, en qui l'entraîneur Xabi Alonso voit le remplaçant idéal d'Enzo Fernández.

Le journal Sport a rapporté que le départ d'Enzo dans les derniers instants du marché des transferts, conjugué à l'échec de la signature de Lamine Camara, la vedette de Monaco, a laissé un grand vide dans l'entrejeu de Chelsea.

Monaco a refusé, au dernier moment, de laisser partir le milieu de terrain sénégalais, ce qui a placé Chelsea dans une situation difficile et sans solution de rechange.

Le club londonien avait déjà donné son feu vert au transfert d'Enzo vers Manchester City, estimant que revenir sur l'accord à la dernière minute aurait été un manque d'éthique.

Désormais, Chelsea va tenter de compenser le départ d'Enzo lors du marché des transferts hivernal, et des informations en provenance d'Angleterre indiquent que le joueur privilégié pour combler le vide laissé par Enzo est Pablo Barrios, pour lequel le club londonien s'apprête à proposer 100 millions d'euros.

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Le problème auquel pourrait se heurter la formation anglaise, c'est que le milieu de terrain espagnol, âgé de 23 ans, constitue une pièce maîtresse de l'entrejeu de l'entraîneur Diego Simeone, et il semble difficile que l'Atlético Madrid ouvre facilement la porte à un départ de Barrios.

Barrios possède une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros, et la saison dernière a été celle de sa consécration et de la confirmation de son statut, bien qu'une blessure aux ischio-jambiers l'ait privé de disputer la dernière partie de la saison et ait entraîné son absence à la Coupe du monde.

Alonso estime que le milieu de terrain de l'Atlético a tout pour réussir sur la pelouse de Stamford Bridge, et il considère également que Barrios est le complément idéal de l'Équatorien Moisés Caicedo au milieu de terrain, grâce à sa combinaison de puissance physique et de créativité.

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