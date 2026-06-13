L’attaquant argentin Julián Álvarez, actuellement sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, a rejeté une offre de 150 millions d’euros émanant du Real Madrid, préférant s’engager avec le FC Barcelone, le grand rival historique des Merengue.

Selon le quotidien catalan Sport, Barcelone est sa destination de prédilection. Le joueur de 25 ans a fait savoir, par l’intermédiaire de ses agents, qu’il déclinait officiellement les avances merengues. il souhaite ainsi tourner la page d’un épisode où il a été utilisé comme outil de propagande dans la campagne électorale de Florentino Pérez sans même être informé des véritables intentions du club merengue, ce qui traduit un profond mécontentement quant à la gestion du dossier par le Real Madrid.

La position du FC Barcelone

Du côté du Barça, la direction n’a jamais pris la menace madrilène au sérieux. Selon les dernières informations, le club catalan surveille de près les approches d’Arsenal (Angleterre) et du Paris Saint-Germain (France), deux destinations également évoquées pour l’international argentin, dans un contexte de concurrence européenne acharnée pour s’attacher les services de l’un des meilleurs attaquants du Vieux Continent.

Report jusqu'à la fin de la Coupe du monde

Toutefois, aucune décision ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde 2026 : l’attaquant argentin a clairement exprimé son intention de se consacrer entièrement au tournoi avec la sélection de son pays avant de statuer sur son avenir sportif.

La crise de l'Atlético

Mais c’est l’Atlético de Madrid qui est le plus affecté par cette situation : le club souhaite finaliser rapidement le transfert pour se garantir un remplaçant de niveau, surtout après le départ du Français Antoine Griezmann alors que le départ probable du Norvégien Alexander Sørloth risquerait de priver l’équipe de ses trois avant-postes en un seul mercato estival. Une hémorragie offensive qui impose des solutions rapides sur le marché des transferts.