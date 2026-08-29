Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, a informé Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, qu'il ne souhaitait pas rejoindre le club anglais lors du mercato actuel, selon un rapport de presse espagnol.

D'après le quotidien madrilène « As », le transfert d'Álvarez à Arsenal est devenu très compliqué, malgré les tentatives continues du club londonien pour convaincre le joueur.

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En revanche, l'Atlético Madrid a fixé à demain dimanche la date limite pour que l'attaquant argentin décide de son avenir, dans un contexte d'intérêt d'Arsenal et aussi de Manchester City pour l'engager, selon le réseau Sky Sports.

Des rapports de presse ont indiqué que le club de la capitale espagnole est ouvert à la vente de son joueur, avant la fermeture du marché des transferts mardi prochain, à condition d'obtenir environ 128 millions de livres sterling.

Álvarez s'est absenté des entraînements avec ses coéquipiers pendant 4 jours, en raison de son insistance pour rejoindre le Barça, une option que l'Atlético Madrid refuse catégoriquement, accusant le club catalan de manquer de professionnalisme dans la gestion de ce dossier.

L'Argentin avait exprimé son désir de quitter l'Atlético dès juin dernier, lorsqu'il avait déclaré : « J'ai parlé avec les personnes avec qui je devais parler à l'Atlético, et la meilleure chose pour tout le monde est le transfert. Je veux réaliser mon rêve. Ce n'est pas le bon moment pour parler de cela, mais je ne peux pas non plus le cacher. J'essaie d'être quelqu'un d'honnête. »

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