Alphonso Davies tout proche du Real Madrid

Depuis le début de la saison, le poste d'arrière gauche est un sujet de préoccupation pour le Real Madrid.

Fran Garcia n'a pas été à la hauteur depuis son arrivée du Rayo Vallecano, tandis que Ferland Mendy a été blessé pendant une grande partie de la saison. Eduardo Camavinga a donc dû le remplacer à l'occasion, comme lors de la deuxième mi-temps du Clasico du week-end dernier.

Les dirigeants du club espèrent toutefois remédier à cette situation l'été prochain en recrutant Alphonso Davies en provenance du Bayern Munich. Le joueur de 23 ans est dans le collimateur du Real Madrid depuis un certain temps et les Madrilènes ont l'intention de passer à l'action à la fin de la saison.

Le contrat de Davies au Bayern expirant en 2025, il pourrait être proposé à un prix réduit, les rapports suggérant que le Real Madrid ne débourserait que 50 millions d'euros pour l'arracher aux champions d'Allemagne. Cette hypothèse semble de plus en plus probable, les négociations entre Davies et le Bayern étant au point mort depuis quelques semaines.

Selon Bild (via Diario AS), les relations entre l'équipe de Davies et le Bayern sont au plus bas. Plus précisément, l'agent du joueur est à l'origine de tensions après avoir tenu des propos dans les médias sur l'avenir de son client, et plus particulièrement sur le Real Madrid.

A ce stade, Davies ne semble pas vouloir renouveler son contrat avec le Bayern car il souhaite devenir l'un des plus gros salaires du club. Si rien n'est conclu d'ici l'été prochain, il faut s'attendre à ce que le Real Madrid passe à l'action.