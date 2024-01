Alphonso Davies prend enfin la parole

Le Real a fait de Davies sa deuxième cible de l'été, mais le Canadien n'est pas encore prêt à prendre ses distances avec le Bayern.

Dans des commentaires faits à Kicker, Davies a affirmé qu'il était heureux là où il est. Interrogé sur son avenir et les liens incessants avec Los Blancos, Davies affirme qu'il a déjà tout ce qu'il faut en Bavière. "Je me sens très heureux ici. Je joue dans une équipe incroyable, dans l'un des meilleurs clubs d'Europe. Je reste concentré et je donne tout pour l'équipe et nos supporters."

Le Real n'est pas seul dans ce dossier

Les Merengue s'intéressent à la star canadienne depuis le début de l'été dernier et espèrent conclure un accord avec le Bayern pour un montant de 40 à 50 millions d'euros cet été, alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat.

Récemment, Manchester City et Chelsea ont également fait part de leur intérêt pour Davies, qui n'a pas réussi à signer un nouveau contrat avec le Bayern, malgré des négociations qui durent depuis des mois.