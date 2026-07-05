Alphonso Davies l’assure : c’est lui qui a décidé de ne pas jouer contre le Maroc

Alfonso Davies, la star de l’équipe nationale canadienne, a confirmé qu’il avait personnellement décidé de ne pas prendre part au dernier match de son pays lors de la Coupe du monde, conclu par une défaite 3-0 face au Maroc en huitièmes de finale.

Le latéral gauche du Bayern Munich et capitaine de l’équipe canadienne a expliqué avoir ressenti une gêne lors de la séance d’entraînement de vendredi dernier, signe qu’il n’était pas encore totalement remis de la blessure à la cuisse avec laquelle il avait abordé la Coupe du monde.

« J’ai eu une discussion avec le sélectionneur canadien Jesse Marsch, qui m’a demandé si je me sentais prêt à 100 %, et je lui ai répondu en toute franchise : non », a-t-il expliqué aux journalistes dans la zone mixte après l’élimination du Canada.

Il a ajouté : « Nous voulons sur le terrain des joueurs prêts à 100 % capables de tout donner. Je n’étais pas encore à ce niveau, donc j’ai choisi de rester sur le banc pour laisser la place à des coéquipiers capables de se donner à fond pour leur pays. »

Davis conclut ainsi sa deuxième Coupe du monde avec seulement 15 minutes de jeu, en tant que remplaçant face à l’Afrique du Sud en seizièmes de finale.

Son entrée en jeu avait pourtant été envisagée alors que le Canada, mené 1-0 en seconde période face au Maroc, devait réagir. Malgré les assurances de Jesse Marsch, qui l’avait déclaré apte lors de la conférence de presse d’avant-match, la star de 25 ans est restée sur le banc.

À la mi-temps, il a bien effectué un sprint rapide, mais il n’a pas participé à l’échauffement des remplaçants durant la rencontre.

Davies n’a disputé qu’un seul match avec la sélection canadienne depuis mars 2025, ayant souffert de diverses blessures, notamment une rupture du ligament croisé et plusieurs blessures au muscle ischio-jambier. Ces antécédents médicaux ont pesé lourdement sur le joueur lors du match le plus important de l’histoire du football masculin au Canada.

Davies a ajouté : « C’est une blessure avec laquelle on ne peut prendre aucun risque… Compte tenu de mes antécédents avec les ischio-jambiers – j’en ai subi trois d’affilée au cours des trois ou quatre derniers mois –, c’est une situation extrêmement délicate. D’autant plus que mon style de jeu repose beaucoup sur la vitesse et la course : si un joueur doté de cette vitesse n’est pas prêt à 100 %, il lui sera difficile de donner le meilleur de lui-même. »

Il a conclu : « Chaque fois que je joue, je veux donner le meilleur de moi-même et évoluer en toute liberté, sans blessure. Mais cette fois, c’était difficile. C’était dur de rester assis à regarder le match en sachant que je n’étais pas à 100 %. »