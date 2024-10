Alphonso Davies, ça part en insultes

Real Madrid vs FC Barcelone

Le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies semblait avoir trouvé une solution en mars dernier, après qu'un accord ait été trouvé avec le Real

Il semble cependant qu'il soit toujours sur le marché, et de nombreuses nouvelles ont circulé ces dernières semaines autour de sa prochaine destination.

Selon un article de BILD, cité par TSN, le Bayern est toujours ouvert à un renouvellement de son contrat, mais à condition qu'il fasse confiance à son agent Nedal Huoseh et qu'il réduise ses exigences. Les Bavarois auraient proposé à Davies 13 millions d'euros par an, mais ses exigences sont fixées à 16 millions d'euros par saison avec une prime à la signature de 15 millions d'euros. Les longues discussions entre Huoseh et le Bayern ont entraîné une détérioration des relations, tandis que le président honoraire Uli Hoeness aurait déclaré que Huoseh « ne sait même pas qu'il y a de l'air dans le ballon ».

Huoseh a répondu en précisant que le Bayern viendrait le voir avec une nouvelle offre s'il en avait une.

« Je ne vais pas lancer des insultes à tout va lorsque je discuterai de l’avenir d’Alphonso. Ma priorité est l’avenir d’Alphonso », a-t-il déclaré à TSN.

« J’ai toujours dit : si le Bayern veut discuter de quoi que ce soit, nous pouvons en parler dans la salle de réunion. »

Tout comme le Real Madrid, Barcelone et Manchester United ont été liés à un transfert pour Davies. Ce dernier a les finances, mais le projet est moins attrayant pour Davies, tandis que Los Blancos restent favoris pour sa signature. Barcelone attend son heure avant d’entamer des négociations s’ils le font finalement, mais a reçu des indications selon lesquelles le joueur de 23 ans reste sur le marché.

Los Blancos a identifié Davies comme une cible il y a longtemps, mais Ferland Mendy y joue bien, tandis que Barcelone a également installé le jeune Alejandro Balde comme titulaire. On dit cependant que les Catalans ne sont pas tout à fait impressionnés par les performances de Balde ces derniers temps. Mendy a également fait face à de nombreux doutes au cours de sa carrière, mais il a le soutien explicite de Carlo Ancelotti.