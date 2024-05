Meilleur que Cubarsi ? Un jeune prodige du Real explose !

Le centre de formation du Real Madrid a connu un énorme succès en produisant des footballeurs, mais pas pour le Real...

Actuellement, les seuls talents confirmés du centre de formation qui font partie de l'équipe première ont plus de trente ans : Lucas Vazquez, Dani Carvajal et Nacho Fernandez, tandis que Fran Garcia semble sur le point de partir cet été. Cependant, l'un de leurs talents émergents fait des vagues à Valdebebas.

« Aujourd'hui, il est difficile de le dire... mais je vous assure que Joan Martinez sera un meilleur footballeur que Pau Cubarsi », a déclaré à Relevo un membre du personnel du centre d'entraînement. Martinez, qui a le même âge que Cubarsi, évolue actuellement avec les moins de 19 ans, après avoir franchi deux niveaux en un mois. Il travaille actuellement sous les ordres d'Alvaro Arbeloa et pourrait jouer pour Castilla la saison prochaine.

Déjà imposant, Martinez mesure 188 cm (6ft.2′), et il est rapide, gagnant presque tous ses duels. Il a été comparé à Sergio Ramos pour sa crinière, sa personnalité sur le terrain et son habileté balle au pied. Ses exigences sont élevées, selon le média madrilène, et Martinez est très performant sur le terrain et à l'école, gagnant souvent grâce à sa nature compétitive - ses coéquipiers le décrivent d'ailleurs comme « un animal ».

Originaire de Valence, Martinez était la cible du FC Barcelone, de Villarreal, de l'Atlético de Madrid et d'équipes étrangères, mais le Real Madrid a fini par remporter la course à l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Espagne. La question qui se pose toujours est de savoir si l'on donne sa chance à Martinez. Si Martinez est aussi bon que le Real Madrid le pense, il pourra peut-être renverser la tendance.

Ces dernières années, la politique du Real Madrid consistant à prêter des joueurs ou à les vendre avec une clause de rachat semble porter ses fruits, avec des joueurs comme Rafa Marin et Miguel Gutierrez qui ont obtenu de bons résultats cette année. Il reste à voir s'ils seront ramenés, et si le Real Madrid saura gérer leur développement.