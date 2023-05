Alphonso Davies acteur de cinéma? C'est désormais chose faite

À nouveau blessé après une nouvelle rechute, Alphonso Davies va-t-il se tourner vers le cinéma? Il vient en tout cas de jouer dans son premier film.

On connaissait déjà les joueurs-entraîneurs, et ce n'était pas vraiment gage de réussite. On a appris à connaître les joueurs-rappeurs, et la réussite n'était pas vraiment beaucoup plus au rendez-vous. Place désormais aux joueurs-acteurs de cinéma. Si plusieurs joueurs de football sont déjà passés devant la caméra à la fin de leur carrière, ils sont désormais de plus en plus nombreux à s'incruster au cinéma pendant leurs années d'activité. Après Zlatan Ibrahimovic dans le dernier Astérix & Obélix, c'est Alphonso Davies qui lui emboîte cette fois le pas, et dans une licence encore plus grande.

Davies dans un film de cinéma

Ce 1er juin, c'est la sortie officielle de « Spider-Man : Across the Spider-Verse » dans les salles de cinéma allemandes, une suite particulièrement attendue de l'épisode précédent intitulé « Spider-Man : A New Universe » qui avait remporté l'Oscar du meilleur long métrage d'animation en 2019. Jusque là, rien avoir avec le football. Sauf si on s'intéresse aux acteurs qui se cachent derrière les traits de ce « dessin animé ». Car les footballeurs et les acteurs ont cela en commun qu'ils jouent, alors pourquoi pas marier les deux?

Les deux personnages principaux de la sage ont en effet été doublés en allemand par deux joueurs de football professionnel. Derrière la voix de Spider-Man, on retrouve le latéral gauche canadien du Bayern Munich Alphonso Davies, accompagné par la vice-championne d'Europe allemande Jule Brand (Wolfsburg) dans le rôle de Betty. Après avoir lancé leur carrière dans son art de manier le ballon, les deux compères vont-ils désormais faire carrière dans le 7ème Art?