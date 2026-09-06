Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, estime que le match de son équipe face à Arsenal, ce dimanche soir, a été très serré et palpitant des deux côtés, tout en soulignant que la défaite était douloureuse.

Chelsea a ouvert le score très tôt, après deux minutes de jeu à l'Emirates Stadium, grâce à la nouvelle recrue Morgan Rogers, mais Arsenal a renversé la situation et l'a emporté par deux buts signés Kai Havertz et Martin Ødegaard.

Alonso a déclaré au réseau « Sky Sports » après la rencontre : « La défaite est douloureuse. Ce fut un match très intense, avec des moments contrastés. Nous avons eu des occasions de marquer, surtout en première période. Personne n'est heureux quand il perd. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « BBC » : « Après avoir marqué, nous avons été contraints de défendre à outrance pendant 15 à 20 minutes, et nous avons un peu souffert pour reprendre le contrôle. Puis les choses se sont légèrement améliorées par la suite. »

Il a poursuivi : « Dans l'ensemble, ce fut un match très serré et très palpitant. Nous aurions pu mieux gérer le deuxième but que nous avons encaissé. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont tout tenté avec toute leur énergie. La défaite est indéniablement douloureuse. »

L'entraîneur espagnol a complété ses propos : « Il s'agit de se préparer de la meilleure façon possible afin de rivaliser de la meilleure façon possible. Il faut maîtriser la pression offensive. Ces situations font partie du jeu. Nous continuerons. C'est le troisième match, et ce sera un long et rude parcours. »

Au sujet de la manière dont Chelsea gère les corners, il a expliqué : « Nous prenons les décisions et nous prenons l'initiative de l'attaque. Nous voulons être efficaces et prendre l'initiative de l'attaque. Parfois sur les coups de pied arrêtés, et parfois nous pressons fort dans des zones avancées ou basses. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin pour rivaliser à toutes les étapes. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour rivaliser du mieux possible, et maintenant nous devons poursuivre sur cette voie. »

Au sujet de ce qu'il a appris aujourd'hui, il a indiqué : « J'ai appris sur le jeu, sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons et sur ce par quoi nous commençons. Les joueurs possèdent cet état d'esprit, cette envie de proposer une meilleure performance match après match pour créer quelque chose auquel nous croyons. Jusqu'à présent, je suis content. Nous voulons gagner les matchs, c'est l'objectif suprême. »

À propos de son sentiment concernant le manque de joueurs au milieu de terrain aujourd'hui, il a poursuivi ses propos : « Il faut composer avec les blessures, car l'équipe est privée du joueur blessé. Les joueurs qui étaient avec nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont tout tenté avec toute leur énergie et ont donné tout ce qu'ils avaient. »

Au sujet de la création d'occasions face à Arsenal, Alonso a déclaré :« On ne s'attendait pas à créer 12 occasions dans le match. Il est difficile de les surpasser et difficile de se créer des occasions contre eux, mais nous avons eu 3 ou 4 occasions de marquer plus d'un but. C'est un processus continu. Nous n'en sommes qu'au début. »

Il a enchaîné : « Nous voulons commencer par garder notre cage inviolée, et cela se concrétisera. Les joueurs sont déterminés à travailler dur, et ils savent que nous sommes sur la bonne voie pour rivaliser à chaque match. Nous ne sommes pas heureux, mais nous devons garder notre calme et aller de l'avant. »

Concernant la question de savoir s'il est trop tôt pour prédire si Chelsea marquera beaucoup de buts et en encaissera également beaucoup, il a conclu : « Il est bien trop tôt pour le prédire. Les jours à venir le révéleront. Nous voulons continuer à nous améliorer sur certains aspects, et nous voulons continuer à proposer la même performance remarquable. Chaque match est une véritable bataille, et nous avons combattu avec acharnement jusqu'à la dernière seconde. Il est très important d'avoir cet état d'esprit et que l'équipe le ressente. Il nous donne la force de gagner les matchs. »

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