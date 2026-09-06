Alonso : inutile de prendre des risques avec la star de Chelsea face à Arsenal

Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a révélé la raison de l'absence du duo Levi Colwill et Moisés Caicedo dans le onze de départ des Blues, face à Arsenal à l'Emirates Stadium, lors de la troisième journée de Premier League.

Alonso a réussi à mener Chelsea à la victoire lors des deux premières journées face à Fulham (3-2) et Brighton (4-3), tandis qu'Arsenal s'est imposé contre Coventry City (3-0) et Aston Villa (1-0).

Colwill prend place sur le banc des remplaçants, après avoir été titulaire lors des deux premiers matchs, tandis que Caicedo se trouve en dehors de la liste.

Alonso a déclaré dans ses propos au réseau « Sky Sports » quelques minutes avant le coup d'envoi du match : « Colwill n'est pas dans le onze de départ car il a ressenti de légères gênes durant la semaine. »

Au sujet de l'absence de Moisés Caicedo, il a expliqué, selon ce qu'a rapporté le réseau « BBC » : « Il était proche de jouer. Mais il n'y a aucun intérêt à prendre des risques en ce moment. Nous devons être prudents. »

Concernant son amitié avec Mikel Arteta, Alonso a conclu ses propos : « J'ai hâte de le voir. Mais dès que l'arbitre sifflera, le match commencera. »

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