Alonso : Chelsea a été intimidé face à Brentford

Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a reconnu que son équipe a perdu le contrôle du déroulement de la rencontre face à Brentford, lors de la défaite trois buts à zéro vendredi soir, et a rejoint son joueur Levi Colwill sur le constat que son équipe a été intimidée sur les balles arrêtées.

Brentford a marqué trois buts en seconde période pour s'imposer confortablement face à Chelsea, après que Jayden Antony, Igor Thiago et Fabio Carvalho ont fait trembler les filets.

Avec ce résultat, Chelsea, dirigé par Alonso, a poursuivi sa série de résultats négatifs, incapable de remporter la victoire lors de ses trois derniers matchs de Premier League, après sa défaite face à Arsenal, son match nul contre Hull, puis sa chute face à Brentford.

Alonso a critiqué la manière dont son équipe a géré la rencontre, déclarant dans des propos rapportés par le réseau « ESPN » : « Je pense que nous avons perdu la solidité et l'état d'esprit compétitif dont nous avions besoin en seconde période. »

Il a ajouté : « Nous savons que les petits détails peuvent être décisifs. Nous ne devons pas offrir un avantage à l'adversaire dans ce genre de matchs. Mais il s'agit de 95 minutes, et nous n'avons pas réussi à maintenir ce niveau tout au long des quelques matchs que nous avons disputés en début de saison, et c'est un aspect que nous devons améliorer. »

De son côté, Levi Colwill a déclaré, dans des propos accordés à Sky Sports, que Chelsea avait été intimidé sur les balles arrêtées.

Il a ajouté : « C'était un match difficile. Nous nous sommes peut-être trop découverts lorsque nous étions menés d'un but, alors ils en ont profité et nous ont frappés en contre-attaque, et ils sont extrêmement doués dans cet exercice. »

Il a poursuivi : « Nous n'avons pas été assez bons en seconde période. Nous avons beaucoup de travail à accomplir durant la trêve internationale. Nous avons peut-être été intimidés par moments sur les balles arrêtées, et nous devons améliorer notre performance dans ce domaine. »

Il a continué : « Nous ne pouvons pas compter sur le trio offensif pour nous sortir des situations dangereuses ; nous devons tous nous entraider. Nous avons encore une grande marge de progression. »

Alonso a rejoint son capitaine de ce match, déclarant : « Il ne s'agit pas seulement des balles arrêtées, mais aussi des duels, de l'aspect défensif et de la construction du jeu, ainsi que des moments où nous avons encaissé le premier but. Malgré cela, nous étions encore dans le match, mais lorsque tu perds ton organisation, tu perds le contrôle. »

Il a conclu : « Comprendre le match et savoir ce qu'il faut pour rivaliser jusqu'au bout est un processus qui demande du temps. Les joueurs ont besoin de temps pour l'assimiler et le ressentir. Et pour le moment, nous n'avons pas encore pleinement atteint ce ressenti, afin de pouvoir rivaliser tout au long du match. »



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