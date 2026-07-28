Alonso brise le silence au sujet de deux transferts retentissants de Chelsea

L'Espagnol Xabi Alonso, nouvel entraîneur de Chelsea, a refusé de commenter les informations liant son club à un changement de politique de recrutement et à un intérêt pour l'engagement de joueurs expérimentés tels que Danny Welbeck (35 ans) et Jordan Henderson (36 ans).

Après la large victoire de son équipe (6-4) face aux Western Sydney Wanderers lors de son premier match de préparation, l'entraîneur a affirmé qu'il cherchait à bâtir un « effectif complet ».

À propos des rumeurs du mercato, Alonso a déclaré, selon le journal « Mundo Deportivo » : « Je suis convaincu que, d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour du marché des transferts, il y aura beaucoup de rumeurs, et je ne les commenterai pas toutes. » Il a toutefois reconnu, dans le même temps, le besoin pressant de renforcer l'équipe : « Nous avons assurément besoin du bon équilibre en termes de qualité des joueurs, de postes et d'équilibre général de l'équipe. »

L'entraîneur âgé de 44 ans a ajouté, en exposant sa vision de la prochaine étape : « Nous voulons disposer d'un effectif complet et construire une bonne équipe. Nous avons une idée et un plan pour y parvenir, et nous verrons comment nous assemblerons les pièces de ce projet en vue du coup d'envoi de la Premier League. »

Le premier match d'Alonso à la tête de Chelsea a été marqué par une performance offensive solide, illustrée par six buts inscrits, en contrepartie d'erreurs défensives manifestes. Interrogé sur le point de savoir si l'expérience allait faire progresser le niveau de l'équipe au vu de cette prestation, Alonso a répondu : « Tout le monde est appelé à apprendre, peu importe que l'on soit jeune ou que l'on possède une grande expérience ; c'est ce qui se passe dans le monde du football et c'est une qualité dont on a toujours besoin. »

L'entraîneur de Chelsea a poursuivi, selon le site de la « BBC » : « Vous pouvez être rapide, ou habile dans le dribble, mais vous avez aussi besoin de l'intelligence de jeu pour prendre les bonnes décisions. Nous devons nous améliorer rapidement dans tous les domaines, car les compétitions officielles débuteront dans un mois environ et nous voulons être fin prêts ; gérer correctement les matchs est un élément d'une importance capitale dans le football moderne. »

Les déclarations d'Alonso interviennent dans un contexte de mouvements rapides de Chelsea sur le marché des transferts estival ; le club a en effet bouclé le recrutement de l'attaquant Morgan Rogers en provenance d'Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, et du défenseur Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace, en plus du latéral Marco Palestra arrivé de l'Atalanta, qui a effectué ses grands débuts lors de la rencontre de l'équipe à Sydney.

Les analyses d'Alonso n'ont pas été exemptes d'éloges à l'égard d'aspects positifs de la rencontre, malgré sa remarque sur la faiblesse dans la « gestion du match » et l'absence de solutions face aux tactiques de l'adversaire ; il a ainsi salué l'attaquant remplaçant João Pedro, auteur de trois buts (un « triplé ») en seulement 10 minutes, le qualifiant de « très affamé de buts », tout en révélant la raison de l'absence de Romeo Lavia, affirmant qu'il n'était « pas nécessaire de prendre de risque » après qu'il eut ressenti quelques douleurs à l'ischio-jambier.