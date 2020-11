Allemagne - Mario Götze bientôt de retour avec la Mannschaft ?

Et si Mario Götze faisait son retour en équipe d'Allemagne ? Oliver Bierhoff, le directeur des équipes d'Allemagne, évoque cette hypothèse.

Champion du monde en 2014 en inscrivant le seul but de la finale contre l' , Mario Götze sort de plusieurs saisons compliquées et a perdu sa place en équipe d' . Sa dernière sélection remonte ainsi au 14 novembre 2017 à l'occasion du match amical Allemagne-France (2-2).

Cet été, libre de tout contrat après son départ du , Mario Götze s'est engagé avec le PSV Eindhoven ( ) et a même marqué dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Toutes compétitions confondues, il totalise déjà trois buts en six rencontres.

Ses bonnes performances font forcément parler outre-Rhin et plusieurs journalistes ont demandé à Oliver Bierhoff, lors d'une conférence de presse, si Götze, âgé de seulement 28 ans, pouvait revenir en sélection. Et pour le directeur des sélections d'Allemagne, cela est tout à fait possible : « Je suis heureux que tout ait si bien marché pour Mario, et aussi vite. Il n'est pas toujours facile de passer d'un pays à l'autre, mais il a du talent. Le sélectionneur Joachim Löw n'est pas un grand fan des retours en sélection précipités. Mais si Mario continue à bien jouer, il peut toujours être une solution pour l'équipe nationale. »

« Nous avons des joueurs de grande qualité à l'avant, mais nous verrons comment la saison se déroulera. Ce sera une saison étrange à cause du coronavirus. Il serait sage de laisser toutes nos options ouvertes et de voir ce qui se passera en mai avant la liste des 22 pour l'Euro » a ajouté l'ancien attaquant de la Mannschaft.