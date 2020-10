OFFICIEL - Mario Gotze s'engage libre au PSV Eindhoven

Le milieu de terrain de 28 ans, en fin de contrat au Borussia Dortmund, s'apprête à découvrir l'Eredivise.

Le a confirmé la signature de l'ancien joueur du et du , Mario Gotz,e pour un contrat de deux ans. Gotze fait l'objet d'un transfert gratuit après la fin de son deuxième passage à Dortmund à la fin de la saison 2019-20, lorsque son contrat a expiré.



Bleus : Leo Dubois forfait, Ferland Mendy appelé

"J'ai eu beaucoup d'offres cet été mais je suis un homme de sensibilité et je prends mes propres décisions", a déclaré Gotze sur le site officiel du PSV. "Je me sens prêt pour un défi très différent et je suis convaincu que cela devrait être une transition très confortable pour moi", a-t-il ajouté.

L'article continue ci-dessous

"Il s'est avéré être l'aubaine que nous espérions"

Le joueur de 28 ans a passé quatre saisons avec le Borussia Dortmund entre 2016 et 2020 après son retour dans le club de sa jeunesse : le Bayern. À l'origine, Mario Gotze était considéré comme l'un des plus brillants espoirs d' , avant de voir sa carrière décliner progressivement...

Plus d'équipes

Le milieu de terrain a été sélectionné 63 fois avec l'Allemagne et a écrit son nom dans les livres d'histoire lorsqu'il a marqué le but de la victoire lors de la finale de la 2014 contre l' . Un but qui restera à jamais gravé comme le plus grand exploit de sa carrière personnelle.

"Mario s'est intéressé après que notre entraîneur Roger Schmidt soit entré en contact avec lui", a déclaré le directeur du PSV Football John de Jong. "Et au final, il s'est avéré être l'aubaine que nous espérions. Nous sommes ravis qu'il ait signé un contrat avec le PSV. Nous sommes très fiers", a ensuite ajouté le dirigrant, heureux.