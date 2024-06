Allemagne - Danemark : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Allemagne va chercher ce samedi à prolonger son parcours dans l’Euro en prenant le meilleur sur le Danemark.

Les choses sérieuses commencent pour le pays organisateur de l’Euro. Après un premier tour assez bien négocié, malgré notamment par deux victoires confortables, l’Allemagne va voir le niveau s’élever avec l’entame de la phase à élimination directe. Pour ce premier match couperet, les hommes de Julian Nagelsmann se voient proposer le Danemark comme adversaire.

L’Allemagne ne veut pas s’arrêter là

La tâche ne s’annonce pas facile contre les Scandinaves. Lors de leur dernier match de poule, et même s’ils ont évolué avec une formation remaniée, les Allemands ont déjà connu des difficultés pour dominer la Suisse (0-0). Le Danemark est d’un niveau comparable et risque aussi de proposer beaucoup de problèmes à la Nationalmannschaft.

Les doubles champions d’Europe ont quand même suffisamment d’atout pour bien négocier ce virage. S’arrêter dès le stade des 8es serait une énorme déception pour cette sélection. Les Musiala, Havertz et Sané cie n’imaginent pas une seconde sortir aussi tôt. Ce samedi, et dans leur fief de Signal Iduna Park, ils feront donc tout pour prolonger la fête.

Le Danemark l’a déjà fait

Côté danois, on s’avance vers cette rencontre sans aucune appréhension. Alors qu’ils avaient quelques doutes avant le début du tournoi, les hommes de Hjumland se sont rassurés en terminant la campagne de poules invaincus. Ils ont aussi et surtout tenu en échec l’Angleterre (1-1) à l’issue d’un match qu’ils auraient très bien pu remporter. Et avec un Christian Eriksen qui marche de nouveau sur l’eau, tous les espoirs sont permis.

Pour le Danemark, il y a une autre bonne raison de croire en un exploit. C’est qu’ils ont déjà maté le géant allemand dans un championnat d’Europe alors que tout le monde les donnait perdants. C’était en finale de l’édition 1992 en Suède. Un succès (2-0) qui reste encore dans la mémoire de tous les Danois.

Horaire et lieu du match

Samedi 29 juin, 2024

1/8e de finale de l’Euro 2024

Géorgie - Portugal

Stade : Signal Iduna Park (Dortmund)

A 21h, heure française

Les compos probables du match Allemagne - Danemark

Allemagne : Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Rudiger, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

Danemark : Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen; Hojlund, Wind

Sur quelle chaine suivre le match Allemagne - Danemark

La rencontre entre l’Allemagne et le Danemark sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine beIN Sports 1 et aussi sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou le service Molotov.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match en clair il y a la RTL allemande, elle est disponible sans le moindre abonnement.