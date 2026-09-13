Allegri : « Pression ? Il faut inverser la tendance »

Massimiliano Allegri, l’entraîneur de Napoli, s’est exprimé au micro de DAZN avant le match contre Bologne :





« La pression ? Dans le football, il y a des moments où les choses vont bien et d’autres où elles vont mal. C’est à nous d’inverser la tendance »





« C’est réducteur de ne parler que de nous, il y a aussi l’adversaire qui te fait jouer d’une manière ou d’une autre, regardez Arsenal »





« Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas fait assez, nous avons subi trois défaites et nous devons remporter le premier match à domicile ».