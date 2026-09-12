Allegri : « Maintenant, seul le résultat compte, pas la prestation. Anguissa forfait »

Massimiliano Allegri, entraîneur de Napoli, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match de Serie A contre Bologne, programmé demain soir à 18 heures au stade Maradona :









C'est un tournant important, êtes-vous motivé et convaincu que l'équipe fera bien ? Quelle approche demandez-vous ? Qu'est-ce qu'il faut éviter ?

« Demain, pour nous, c'est une possibilité de commencer à gagner à domicile, nous ne l'avons pas encore fait, il y a peu de paroles à avoir, nous savons le moment que nous traversons, 3 défaites de suite, il y a peu à dire et seulement à faire. Demain, nous avons la possibilité de prendre trois points contre Bologne, qui a obtenu un beau résultat contre Sassuolo, c'est une équipe bien entraînée, avec des valeurs techniques, mais demain, pour nous, c'est très important et là-dessus... c'est clair pour tout le monde. »





Comment vont Anguissa et Neres ?

« Anguissa est forfait, avec McTominay, Marianucci, Giovane, tandis que Neres va mieux, Lang est disponible. Nous avons un nombre suffisant de joueurs pour aborder le match de la meilleure des manières. Demain, c'est un match de grande responsabilité. Ensuite, à partir du prochain, nous aurons une période importante pour redresser le classement et aborder au mieux les 9 suivantes. »





Di Lorenzo est une figure importante dans le vestiaire après 3 revers de suite. Comment gérez-vous ces résultats ?

« C'est très simple, il n'y a qu'une seule voie : il n'y a que nous qui pouvons inverser la tendance, ce n'est pas comme si quelqu'un allait nous offrir quelque chose. Avec sérénité et responsabilité, en comprenant l'importance du match, au-dessus de tout il y a le résultat, parce qu'au final c'est ce qui change l'humeur de tout le monde, alors imaginez la nôtre en interne. C'est vrai que nous avons affronté Côme, qui est une très bonne équipe, l'Inter qui est la plus forte du championnat et Arsenal, mais si les prestations réalisées de cette manière, dans les deux phases, n'ont pas suffi, il manque évidemment un petit quelque chose qu'il faudra faire demain pour gagner le match et ce n'est pas du tout facile. Dans ces moments-là, on voit tout plus noir que ça ne l'est, au final les prestations sont une chose et on peut absolument améliorer les deux phases, mais le résultat vous conditionne... parfois vous faites des matches où vous ne méritez pas et vous obtenez des résultats, et d'autres fois c'est l'inverse. Nous avons eu de bons passages de match, d'autres moins bons, demain indépendamment de la prestation technique, qu'il faudra quand même faire... même contre Arsenal, nous l'avons faite, en subissant peut-être quelques tirs de trop, mais demain le résultat est fondamental et tout le monde sera nécessaire. Di Lorenzo ? C'est le capitaine, c'est un garçon très responsable, un joueur extraordinaire, mais des moments comme ceux-là dans une carrière, nous en avons traversé beaucoup, l'important est de les affronter avec courage en voyant moins noir que ce que c'est, si vous êtes bon au 30 juin, vous l'êtes au 30 décembre et au 30 juin de l'année suivante, puis il y a des moments où il vous manque des joueurs ou des conditions et les choses se passent moins bien. C'est bien d'entendre que tout le monde explique le football, mais le football est merveilleux pour ça, parce qu'il y a de l'imprévisibilité. »





Comment voyez-vous mentalement l'équipe ? Di Lorenzo après Arsenal a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais qu'on ne comprend pas quoi.

« Dans ces moments-là, moins on pense et plus on agit, mieux c'est. On pense, on parle, mais la seule chose, c'est d'aller sur le terrain et de faire mieux. Nous avons analysé les matches, comme toujours, ce n'est pas que si nous perdons nous les analysons et si nous gagnons non. Nous avons préparé le match, avec du respect pour Bologne et en mettant quelque chose de plus dans les deux phases, en sachant que le match sera long. »





Lang joue demain ?

« On verra demain matin, j'ai des doutes. Mais pas pour ces choses-là... il s'en passe énormément dans une carrière. C'est terminé, il s'est excusé, nous avons des solutions devant avec Neres, Lang, De Bruyne, Vergara, Lucca, Hojlund, Politano... nous avons des joueurs offensifs et nous verrons demain matin pour arrêter la composition. Ensuite, il y a les changements, le match sera long. »





Le double play vous aide au moins dans la construction ?

« Dans tous les matches, on peut faire mieux dans les deux phases, contre Arsenal nous avons bien travaillé techniquement, nous pouvions mieux faire dans la construction, nous jetions le ballon, et dans les situations potentiellement favorables nous nous sommes trompés dans le choix. »





Gagner demain est la dernière chose qui compte, mais n'y a-t-il pas aussi une réflexion liée aux prestations qui peut vous inquiéter ? De Bruyne a dit qu'il ne peut pas faire mieux que ça.

« Moi, je crois qu'il peut faire mieux, il a livré une bonne prestation, je suis content de lui comme de tout le monde, mais si cela ne suffit pas, nous devons tous faire plus. La responsabilité demain est importante, le résultat demain passe avant la prestation. Il faut obtenir un résultat à travers la prestation, mais il n'est pas vrai que les prestations contre Côme, l'Inter, Arsenal... mais il y a aussi les adversaires, moi aussi j'aimerais garder le ballon 90 minutes et faire 30 tirs, mais il y a aussi les adversaires et dans ces moments-là, vous ne devez pas subir. Nous avons subi, mais nous avons aussi eu des occasions. Si jusqu'ici cela n'a pas suffi, il faut plus. Demain, il n'y a pas de prestation, bonne ou non, il faut essayer de la ramener à la maison. »





En phase défensive, pensez-vous changer quelque chose dans l'organisation ?

« C'est vrai, nous avons concédé des tirs cadrés, mais davantage en première période paradoxalement avec une possession presque égale qu'en seconde période avec la domination. Sur le but, ils marquent un grand but, mais nous ne suivons pas le une-deux. Sur les tirs, il faut comprendre comment ils arrivent, vous pouvez aussi en compter 15, mais cela dépend du nombre d'arrêts du gardien et d'où partent les frappes. Indépendamment de la phase défensive, nous avons fait de mauvais choix devant que vous ne pouvez pas faire à ce niveau. En défense, il faut moins laisser tirer, être plus attentifs, parfois nous allons sur des intuitions de passe mais cela doit être amélioré. L'objectif est clair : le résultat. »





La condition physique, avec un changement total dans la préparation, peut-elle avoir une incidence ?

« Les résultats changent l'opinion, mais structurellement cette équipe a besoin de plus de temps, certains ont peu de matches dans les jambes. Je suis très confiant, nos matches les plus difficiles sont demain et à Florence... ensuite, après la trêve, nous nous améliorerons aussi sur le plan physique. »





Anguissa, que s'est-il passé ?

« Hier, il a ressenti une gêne et il s'est arrêté, de toute façon il n'est pas disponible. »



