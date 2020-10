Allegri dans le viseur de la Roma ?

L’ancien entraineur de la Juventus serait ciblé par la Louve pour remplacer Paulo Fonseca.

La direction de l’ ne semble plus croire en Paulo Fonseca, son coach portugais en place à l’Olimpico depuis 2019. Et pour le remplacer, elle aurait déjà un nom en tête. Celui de Massimiliano Allegri.

Suite au rachat du club par le groupe américain Friedkin, la Roma a gagné en ambition et ses responsables croient en leur capacité d’attirer un grand nom sur le banc.

Enrôler Massimiliano Allegri ne sera cependant pas une partie de plaisir. Même s’il n’a plus coaché depuis un an et son départ de la , ce dernier fait partie des techniciens les plus prisés du circuit. Récemment, il aurait été des touches avec et .

Après cinq journées de championnat, la Louve occupe seulement la 9e place au classement, avec seulement deux succès à son compteur. A noter que son dernier trophée remporté à 2008 avec la Coupe d’ .