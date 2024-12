Aliou Cissé, une destination inattendue pour l'un des meilleurs coaches africains

Aliou Cissé, ex sélectionneur du Sénégal, pourrait rallier une destination assez surprenante. Toujours sur le continent africain.

L’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, pourrait bientôt atterrir en Algérie. A défaut d'avoir réussi à battre ce pays lorsqu'il était sélectionneur, il songerait à y entraineur en prenant les commandes du club champion, le MC Alger.

Cette rumeur, qui agite les médias algériens en ce moment, survient alors que Patrice Beaumelle, le coach actuel du Mouloudia, a pourtant offert au club son premier championnat depuis quatorze ans. Mais les dirigeants algérois semblent vouloir insuffler une nouvelle dynamique, misant sur l’expérience et la stature d’une figure comme Cissé.

Cissé à la place de Beaumelle

Vainqueur de la CAN 2022 avec le Sénégal, Aliou Cissé incarne une compétence rare dans le football africain. Sa possible arrivée serait perçue comme une avancée majeure pour le championnat algérien, souvent en quête de reconnaissance à l’échelle continentale. Un tel choix montre également l’ambition du MC Alger de s’imposer parmi les cadors africains en recrutant un entraîneur habitué à la haute compétition. Evidemment, la nouvelle ne doit pas trop réjouir l'actuel coach des Rouge et Verts. Beaumelle avait pour ambition de s'inscrire dans la durée avec le MCA. C'est ce qu'il nous avait notamment confié dans une interview exclusive en février dernier.

Un choix étonnant de Cissé

Le profil de Cissé va au-delà de son palmarès. Il est connu pour sa capacité à fédérer ses joueurs et à instaurer une discipline de fer, deux qualités qui pourraient correspondre parfaitement aux besoins actuels du MC Alger. Ce transfert potentiel intrigue néanmoins, car beaucoup pensaient que Cissé viserait un poste en Europe ou dans une équipe de haut niveau du continent.

Si cette signature se concrétise, elle pourrait marquer un tournant historique pour le club phare de Bab El-Oued et même pour le football algérien, en attirant davantage de talents et d’attention médiatique. En attendant une annonce officielle, le suspense reste entier autour de cette décision qui pourrait redéfinir les ambitions du MC Alger et l’avenir d’Aliou Cissé.