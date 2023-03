Le sélectionneur algérien s'en est pris au jeu pratiqué par Didier Deschamps.

Les Fennecs affronteront le Niger le 23 et le 27 mars prochain dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Si Houssem Aouar, qui vient d’annoncer son intention de rejoindre la sélection nationale n’est pas présent, des jeunes pépites vont faire leurs premiers pas, à l’image de Farès Chaïbi, Badredine Bouanani ou Jaouen Hadjam.

Deschamps visé ?

Djamel Belmadi était présent en conférence de presse ce dimanche et a évoqué plusieurs sujets, dont le style de je de son équipe. L'occasion de placer un beau tacle.

«Concernant le style de jeu de l’équipe nationale, on visera toujours un jeu offensif attrayant. On peut avoir des résultats en bétonnant derrière, ce n’est pas philosophe. Ça ne veux pas dire que je ne le ferai jamais, mais je préfère le jeu», a ainsi confié Belmadi, qui s'est voulu encore plus incisif face aux questions des journalistes sur le sujet.

«Bétonner derrière, marquer sur coup de pied arrêté, ça donne des résultats, même de gros résultats. Il y a un gros exemple que je vais éviter de citer!», a raillé le coach des Fennecs.

Si d'aucuns peuvent estimer qu'il s'agit d'un tacle envers Didier Deschamps, certains estiment que ce sont les tactiques du Maroc qui sont visées.