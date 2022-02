Alexis Sanchez est "comme un lion en cage"

On pensait que la carrière d'Alexis Sanchez était terminée au plus haut niveau, son expérience à Manchester United l'ayant profondément marqué. Pourtant, le Chilien a trouvé un foyer en Italie avec l'Inter, admettant que lorsqu'il ne joue pas, il devient comme un lion en cage.

L'Inter a donné à l'attaquant le rôle qui lui convient le mieux, un sur le banc et lors des matchs de coupe, et il est capable de contribuer sans avoir la pression de mener la ligne.

De "lion en cage" à "monstre".

Alexis, qui a inscrit 17 buts et délivré 22 passes décisives en 93 matches avec le club italien, s'est défendu contre les critiques.

"Je ne pense pas que mes performances étaient mauvaises, ils ne m'ont juste pas laissé jouer et quand je ne joue pas, je suis comme un lion en cage", a détaillé Sanchez.

"S'ils me laissent jouer, au contraire, je suis un monstre. [L'ancien entraîneur de l'Inter, Antonio] Conte, m'a dit que personne ne jouait comme moi et qu'il me donnait 15-20 minutes parce que je peux faire la différence."