Alexander-Arnold veut changer de poste

Le défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a fait savoir qu’il aimerait bien monter d’un cran sur le terrain.

Trent Alexander-Arnold admet qu'il voit son avenir dans le milieu de terrain de Liverpool.

Le défenseur latéral estime qu'il a plus à offrir en jouant plus haut sur le terrain. Un message qu’il a fait passer à son coach Jurgen Klopp alors qu’il se trouvait en sélection.

Alexander-Arnold fait passer un message à Klopp

"Les gens se rendent compte que je suis potentiellement plus efficace au milieu du terrain", a-t-il déclaré. "C'est peut-être la voie à suivre pour l'avenir. Mais qui sait ? Ce n'est pas moi qui décide. Je ne peux que jouer à la position que l'on me demande".

L'article continue ci-dessous

"Mais d'après les conversations que j'ai eues, en particulier avec le sélectionneur ici (en Angleterre), jouer au centre du terrain est quelque chose que nous voulons envisager à l'avenir", a poursuivi le stratège anglais.

Alexander-Arnold est considéré comme l’un des meilleurs latéraux droits en Europe, tout comme Achraf Hakimi, Joao Cancelo ou encore Denzel Dumfries. Pourtant, cela ne l’empêche pas de penser à une reconversion. "C'est quelque chose qui m'excite vraiment et je pense que cela me permettra de donner le meilleur de moi-même dans l'équipe (d'Angleterre). C'est la période la plus excitante pour moi en Angleterre".