Alex Morgan, ex-star américaine de l'OL, rejoint San Diego

Alex Morgan, star du football féminin, rejoint le San Diego Wave, comme l'a confirmé le club ce lundi. La star américaine, notamment passée par l'Olympique Lyonnais durant sa carrière, va retourner en Californie du Sud pour rejoindre l'équipe avant sa première saison dans la National Women's Soccer League.

Gourvennec : "Lille-Chelsea, une affiche magnifique"



La joueuse de 32 ans quitte Orlando Pride pour retourner dans l'État où elle est née et s'attend à terminer sa carrière avec le club. "Je pense que ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est que je me suis engagée à long terme avec ce club", a déclaré Morgan à l'Associated Press. "Je me vois rester à San Diego tout au long de ma carrière de joueuse. Je vois ma famille s'installer à San Diego".

Une recrue d'envergure pour San Diego

L'article continue ci-dessous

La Wave de San Diego rejoindra la NWSL la saison prochaine aux côtés de l'équipe de Los Angeles Angel City FC, ce qui portera à 12 le nombre d'équipes dans la ligue. La Wave sera entraînée par l'ancien entraîneur de Manchester United, Casey Stoney, qui se dit ravie d'avoir dans son effectif la double championne du monde et médaillée d'or olympique. Bref, une joueuse à dimension planétaire.

"Nous sommes ravis d'avoir un joueur du calibre d'Alex Morgan à la fois sur le terrain et dans notre vestiaire", a déclaré Stoney au site web du club. "Alex est une buteuse confirmée au plus haut niveau et ses capacités de classe mondiale, sa mentalité et sa compétitivité ne feront qu'ajouter à notre capacité à rivaliser dans cette ligue. Je suis impatient de travailler avec Alex et de voir ce que cette équipe peut accomplir", a-t-elle ajouté.