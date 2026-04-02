« Alessandro Bastoni doit quitter l'Italie immédiatement pour sa propre sécurité »

Alessandro Bastoni doit quitter l'Italie, a déclaré l'ancien international Giuseppe Bergomi sur Radio Nerazzurra. Le défenseur de l'Inter est la tête de Turc dans son pays après le drame contre la Bosnie-Herzégovine.

Bastoni n'était de toute façon pas très apprécié des supporters italiens avant le match de barrage pour la qualification à la Coupe du monde. Le défenseur de l'Inter avait commis une terrible simulation le mois dernier lors du Derby d'Italia contre la Juventus (victoire 3-2), ce qui avait valu à Pierre Kalulu son deuxième carton jaune.





Contre la Bosnie, alors que son équipe menait 1-0, il a fauché un joueur qui s'était échappé et a dû quitter le terrain. À dix contre onze, l'Italie n'a pas réussi à conserver son avance et a encaissé le but égalisateur (1-1) dans les dernières minutes du match.

Au bout de 120 minutes de jeu, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but pour décrocher leur billet pour la Coupe du monde, et c'est la Bosnie qui l'a emporté.

« Il va désormais devoir quitter l'Italie pour sa propre sécurité. Nous perdons un talent exceptionnel, l'un des meilleurs défenseurs du football moderne », commence Bergomi. « Je suis vraiment désolé, mais je pense que pour son propre bien, il devra trouver un club à l'étranger. »

Bergomi a joué toute sa carrière sous le maillot de l'Inter. Il a remporté la Coupe du monde avec l'Italie en 1982 et a disputé 81 matches internationaux pour son pays.



