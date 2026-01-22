Ces données mettent en lumière le coût exorbitant de leur saison 2024-2025 catastrophique, où ils ont terminé quinzièmes, signant ainsi un nouveau record de médiocrité sous l'ère Glazer et Sir Jim Ratcliffe.

Manchester United subit une chute historique derrière ses rivaux de Premier League.

Le statut de superpuissance financière de United a été fortement ébranlé, le club plongeant à son plus bas niveau historique dans le prestigieux classement Deloitte Football Money League. Pour la première fois depuis le début de ce classement, les Red Devils sont dépassés par Liverpool et Arsenal, signe d'un changement de hiérarchie dans le football anglais.

Selon les données publiées par le cabinet d'audit Deloitte, United a complètement quitté le top 5 des clubs les plus riches, se retrouvant à une huitième place inédite. Bien que les comptes du club affichent un chiffre d'affaires record de 666,5 millions de livres sterling pour la saison 2024-2025, cela n'a pas suffi à rivaliser avec ses concurrents nationaux et européens. Cette stagnation est d'autant plus accablante que Manchester United a dominé le championnat à dix reprises, la dernière fois en 2017.

Ce rapport illustre de façon alarmante le malaise persistant qui s'est installé sous la direction de la famille Glazer et la gestion sportive assurée par Sir Jim Ratcliffe et INEOS. Si la machine commerciale d'Old Trafford reste imposante, elle ne suffit plus à masquer la détérioration des performances sportives. Le club se retrouve désormais largement devancé par ses rivaux traditionnels du nord-ouest et ses concurrents londoniens en termes de résultats financiers.

Le coût d'une saison cauchemardesque et l'absence de Ligue des champions

La principale cause de cette chute financière est la saison 2024-2025 catastrophique, qualifiée de pire campagne de l'histoire du club en Premier League. Manchester United a terminé à une humiliante 15e place et a subi une nouvelle désillusion en s'inclinant en finale de la Ligue Europa face à Tottenham. Ces contre-performances sur le terrain ont eu des conséquences directes et coûteuses sur les finances, réduisant considérablement les primes au mérite et les revenus de diffusion.

Surtout, cette baisse de revenus est aggravée par l'incapacité du club à se qualifier pour la lucrative Ligue des champions pendant deux saisons consécutives – un niveau jamais atteint depuis l'ancienne Coupe d'Europe. Cette absence du cercle très fermé des compétitions européennes a permis à ses rivaux de prendre l'ascendant.

Sir Jim Ratcliffe, qui a pris les rênes des opérations footballistiques en février 2024, a tenté d'endiguer les pertes grâce à une politique budgétaire basée sur le principe du « budget à base zéro », ce qui a entraîné une série de licenciements et des réductions de coûts drastiques. Cependant, ces mesures d'efficacité ne se sont pas encore traduites par des succès sur le terrain. Avec le limogeage de l'entraîneur Ruben Amorim en début de mois et l'équipe actuellement hors du top quatre, on craint que la chute de United au classement financier ne se poursuive l'année prochaine s'ils ne parviennent pas à retrouver l'élite du football européen.