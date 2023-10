Alerte, l’UEFA crée sa propre Superligue !

L’UEFA est en passe de mettre en œuvre une réforme inattendue concernant ses compétitions de clubs.

Une révolution pourrait bientôt secouer le monde du football européen. Selon des informations récentes du journal espagnol 'El Pais', Aleksander Čeferin, le président de l'UEFA, envisagerait de supprimer la Ligue des champions, l'Europa League et la Conference League pour créer une nouvelle compétition révolutionnaire dès 2027.

La Super Ligue de l’UEFA

Il s'agit d'un changement majeur dans le paysage du football européen. Ce nouveau format reposerait sur un système de trois divisions, chacune comprenant 18 équipes. La première division, baptisée "Super Ligue", serait le point central de cette révolution. Contrairement à la Ligue des champions actuelle, où les équipes se qualifient par le biais de leurs championnats nationaux, la Super Ligue de l'UEFA serait composée des meilleures équipes d'Europe, sans précision sur les critères d'admission.

Chaque division comporterait 18 équipes, avec un système de promotion et de relégation entre elles. Cependant, la Super Ligue serait la plus prestigieuse et ne verrait que deux équipes reléguées chaque saison, ce qui garantirait une certaine stabilité aux équipes participantes.

L'article continue ci-dessous

Le sort des autres compétitions

L'Europa League et la Conference League subsisteraient dans ce nouveau format, conservant leur nom actuel. Elles seraient également composées de 18 équipes chacune, avec quatre équipes reléguées et promues entre la deuxième et la troisième division de cette nouvelle compétition européenne.

Le nouveau format de la Ligue des champions actuelle entrera en vigueur dès la prochaine saison et devrait rester en place jusqu'en 2027. C'est à partir de cette date que l'UEFA envisage de lancer sa Super Ligue européenne, apportant ainsi un changement significatif dans la structure des compétitions de football en Europe.

Les critères d’admissions

Pour l'instant, les critères d'admission à la Super Ligue de l'UEFA et aux deux autres divisions ne sont pas encore définis. Cependant, la prochaine réunion du Comité exécutif de l'UEFA, prévue à la fin du mois d'octobre, pourrait fournir des informations cruciales à ce sujet.

Si cette révolution dans le football européen se concrétise, elle pourrait avoir un impact majeur sur la manière dont les clubs se qualifient pour les compétitions européennes. Le format en trois divisions, avec la Super Ligue en tant que fer de lance, promet d'offrir un niveau de compétition élevé et de susciter l'enthousiasme. Cependant, les détails concrets de ce projet restent encore flous, et il faudra attendre les prochains mois pour en savoir plus sur l'avenir du football européen.