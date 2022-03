Alerte Benzema avant le Clasico !

Selon AS, l'attaquant du Real Madrid n'est pas encore assez en forme pour participer à une séance d'entraînement complète à trois jours du clasico.

Karim Benzema a passé la séance d'entraînement de jeudi à s'exercer en salle, tandis que le reste de l'équipe du Real Madrid se préparait pour le choc de dimanche soir contre Barcelone. La seule autre exception était Ferland Mendy, qui a rejoint Benzema dans le gymnase.

L'attaquant français a été le commandant en chef des efforts offensifs au Santiago Bernabeu cette saison, contribuant à la course au titre avec 22 buts et 11 passes décisives. Il est en tête du championnat pour ces deux paramètres et ces 33 buts représentent plus de la moitié de la production du Real Madrid en Liga.

Les deux joueurs français ont été touchés lundi soir lors de la victoire 3-0 sur Majorque, qui a porté l'avance du Real Madrid à dix points. Le Real Madrid n'a pas donné de détails sur ces blessures, mais aucun des deux joueurs n'a été exclu du match de dimanche, ce qui laisse penser qu'ils ont de bonnes chances d'y participer.