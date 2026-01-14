Albacete - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un saut dans l'inconnu pour le Real Madrid. Ce mercredi soir (21h00) au stade Carlos Belmonte, les Merengues disputent leur huitième de finale de Copa del Rey face à Albacete dans un contexte explosif. Trois jours après la défaite en finale de Supercoupe et le limogeage brutal de Xabi Alonso, c'est Álvaro Arbeloa qui s'assoit pour la première fois sur le banc de l'équipe première. Avec une seule séance d'entraînement au compteur, le technicien espagnol passe un "examen sans filet" : tout autre résultat qu'une qualification serait vécu comme un fiasco industriel pour ses débuts. Son message est clair : "Ici, on repart de zéro", ouvrant la porte à une concurrence interne féroce pour relancer une machine qui doute.

Un Real remanié, Mbappé préservé

Pour ce premier acte de l'ère Arbeloa, le Real devrait se présenter avec un visage rajeuni. Kylian Mbappé, tout juste revenu de blessure pour la finale de dimanche, sera ménagé en vue des échéances européennes cruciales (Monaco, Benfica). C'est donc une équipe articulée autour de Vinicius Jr et des jeunes pousses de la "Fábrica" (Gonzalo García, Nico Paz...) qui aura la charge de porter l'animation offensive. En défense, les absences de cadres (Rüdiger, Mendy) offriront du temps de jeu à des joueurs comme Fran García ou le jeune Asencio, qui devront prouver qu'ils ont le niveau pour bousculer la hiérarchie établie.

Getty Images

Albacete : le piège parfait

En face, Albacete attend son heure. Bien que 17e de deuxième division et en difficulté en championnat, le club de la Manche vit ce match comme une finale de Coupe du Monde. Le stade sera plein à craquer (plus de 16 000 spectateurs), prêt à transformer l'arène en chaudron pour déstabiliser le géant madrilène. Tombeurs du Celta Vigo au tour précédent, les joueurs d'Alberto González croient en leur étoile et espèrent profiter du flou tactique qui entoure le Real pour créer l'exploit du siècle. "La Copa est une compétition où l'on joue tout", a prévenu Arbeloa, conscient que le piège est réel face à une équipe qui jouera le match de sa vie.

Un tournant dans la saison ?

Ce match est donc bien plus qu'un simple tour de coupe. C'est le point de départ, ou déjà un point de rupture, pour le nouveau projet madrilène. Une victoire avec la manière lancerait idéalement le mandat d'Arbeloa et apaiserait les tensions nées de la crise hivernale. Une élimination plongerait le club dans une tourmente institutionnelle majeure avant même d'avoir pu se retourner. Entre la ferveur d'une ville entière et la pression inhérente au plus grand club du monde, la nuit promet d'être longue et électrique à Albacete.

Sur quelle chaine suivre le match Albacete - Real Madrid ?

La rencontre entre l'Albacete et le Real Madrid sera à suivre ce dimanche 14 janvier 2026 à partir de 21h00 sur l'application DAZN. Dans la région MENA, vous pouvez voir le match sur l'application Shahid et sur Sport TV 6 Portugal.

Comment regarder n'importe où avec un VPN ?

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Albacete - Real Madrid

Le match entre l'Albacete et le Real Madrid se tient ce mercredi 14 janvier à 21h00, heure française, au Stade Carlos Belmonte.

Infos des équipes et effectifs

Albacete vs Real Madrid Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur A. Gonzalez Équipe probable Remplaçants Entraineur A. Arbeloa

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe d'Albacete

Du côté d’Albacete, l’entraîneur González devrait reconduire une équipe très proche de celle alignée au coup d’envoi face au Celta Vigo lors du tour précédent de la Coupe du Roi. Le succès engrangé dans cette rencontre a renforcé la confiance d’un groupe qui aborde ce 16e de finale sans alerte particulière sur le plan physique. Aucun nouveau souci n’a été signalé après la dernière sortie de championnat contre la Real Sociedad B, ce qui laisse au staff un effectif quasiment au complet pour défier le Real.

Sur le plan offensif, Antonio Puertas reste l’un des hommes forts de la saison avec sept buts inscrits toutes compétitions confondues. Le numéro sept est attendu sur un côté pour apporter percussion et expérience. En pointe, Jefte Betancor, auteur de cinq réalisations depuis le début de l’exercice, devrait être titularisé pour mener l’attaque et tenter de faire vaciller la défense madrilène.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Du côté du Real Madrid, la Coupe du Roi se jouera sans Kylian Mbappé. L’attaquant français, encore gêné par une entorse au genou, ne figure pas dans le groupe retenu pour le déplacement à Albacete. Déjà ménagé en finale de Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, Mbappé a travaillé en salle ces derniers jours et le staff madrilène a choisi la prudence. Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger et Brahim Díaz sont également absents, ce qui amoindrit sensiblement l’effectif.

Pour son premier match sur le banc, Álvaro Arbeloa devrait procéder à une large rotation. Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Thibaut Courtois ont été laissés au repos, tandis que Dani Carvajal, Dani Ceballos ou encore de jeunes éléments comme Joan Martínez pourraient être titularisés. Un Real remanié, mais déterminé à valider son billet pour le tour suivant.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations