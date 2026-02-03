Albacete - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'affiche romantique par excellence de ces quarts de finale de la Copa del Rey. Ce mardi soir (21h00) au stade Carlos Belmonte, Albacete Balompié reçoit le FC Barcelone avec l'espoir fou de prolonger son conte de fées. Le pensionnaire de deuxième division a déjà écrit l'une des plus belles pages de son histoire moderne au tour précédent en éliminant le grand Real Madrid (3-2) au terme d'un scénario rocambolesque. Pour le Barça, tenant du titre et leader incontesté de la Liga avec 55 points, ce déplacement a tout du piège parfait. Les hommes de Hansi Flick, qui restent sur une dynamique impressionnante de 15 victoires lors de leurs 16 derniers matchs, savent qu'ils devront éteindre l'euphorie locale pour éviter de subir le même sort que leur rival madrilène.

Albacete, sur un nuage et porté par Betancor

L'équipe d'Alberto Gonzalez arrive gonflée à bloc, invaincue lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Actuellement 12e de Segunda División, Albacete a préparé ce choc de la meilleure des manières en battant le Real Saragosse (2-0) ce week-end. Le danger numéro un se nomme Jefté Betancor : héros de la qualification contre le Real Madrid avec un doublé, l'attaquant a encore frappé en championnat et sera l'arme fatale d'une équipe qui rêve d'égaler sa meilleure performance historique, une demi-finale atteinte lors de la saison 1994-95. Malgré quelques incertitudes physiques concernant Higinio Marín et Jon García Herrero, les locaux croient dur comme fer en leur étoile à domicile.

Rotation forcée et jeunesse au pouvoir pour le Barça

Du côté catalan, l'infirmerie et la gestion des organismes dicteront la composition d'équipe. Si le Barça vient de s'imposer contre Elche (3-1) grâce à Lamine Yamal et Ferran Torres, Hansi Flick devra composer sans ses métronomes Pedri et Gavi, toujours blessés, ainsi qu'Andreas Christensen. De plus, Jules Koundé et Raphinha, touchés ce week-end, devraient être ménagés. Cela ouvre la porte à une large rotation : Marcus Rashford, Ferran Torres et les pépites Marc Bernal et Roony Bardghji sont pressentis pour débuter. Ce remaniement sera un test de profondeur d'effectif face à une équipe surmotivée.

Le poids de l'histoire face à la magie de la Coupe

Historiquement, le duel semble déséquilibré. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis mai 2005, une époque où le Barça avait enchaîné six victoires consécutives contre le club de la Manche. Mais la logique comptable pèse peu face à la magie de la Coupe. Albacete a transformé son stade en forteresse, remportant quatre de ses cinq derniers matchs à domicile. Si le Barça part immense favori pour décrocher une 33e couronne, il devra se méfier d'un adversaire qui a déjà prouvé qu'il pouvait faire tomber les têtes couronnées. Entre le rêve d'un petit poucet et l'ambition d'un géant, la nuit promet d'être électrique à Albacete.

Sur quelle chaine suivre le match Albacete - FC Barcelone

La rencontre entre l'Albacete et le FC Barcelone sera à suivre ce dimanche 3 février 2026 à partir de 21h00 sur l'application DAZN. Dans la région MENA, vous pouvez voir le match sur l'application Shahid et sur Sport TV 6 Portugal.

Horaire et lieu du match Albacete - FC Barcelone

Coupe du Roi - Coupe du Roi Estadio Carlos Belmonte

Le match entre l'Albacete et le FC Barcelone se tient ce mardi 3 février à 21h00, heure française, au Stade Carlos Belmonte.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Albacete

Albacete aborde cette affiche de Coupe du Roi avec quelques incertitudes mais aussi des certitudes fortes dans son organisation. Higinio Marín reste incertain en raison d’une gêne à la cuisse, tandis qu’Edward Cedeño demeure indisponible après une intervention chirurgicale. Dans les cages, Raúl Lizoain devrait être reconduit, protégé par une charnière centrale composée de Javier Moreno et Carlos Neva, deux éléments clés de l’équilibre défensif manchego.

Devant, Jefte Betancor est pressenti pour débuter après ses prestations marquantes, avec notamment un doublé en sortie de banc face au Real Madrid et un nouveau but le week-end dernier. Il devrait être accompagné par Agus Medina sur le front de l’attaque. Au milieu, Capi, Antonio Pacheco, Javi Villar et Ale Meléndez sont attendus pour former un quatuor chargé d’assurer le lien entre les lignes et de contenir la maîtrise barcelonaise.

Infos sur l'équipe de Barcelone

Le FC Barcelone se déplacera à Albacete toujours diminué par plusieurs absences importantes. Gavi reste indisponible sur le long terme, tandis que Pedri, touché aux ischio-jambiers, ne devrait pas faire son retour avant la fin du mois de février. Andreas Christensen est également forfait, le défenseur danois poursuivant sa convalescence après une grave blessure au genou.

Dans ce contexte, Hansi Flick pourrait procéder à une légère rotation. Marc Bernal est notamment une option crédible au milieu de terrain pour soulager Frenkie de Jong. Sur le plan offensif, Marcus Rashford est pressenti pour occuper le couloir gauche, avec Ferran Torres en pointe et Lamine Yamal sur l’aile droite, afin d’apporter vitesse et profondeur face au bloc d’Albacete.

La forme des deux équipes

