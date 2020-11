Alassane Plea s’offre un triplé dans la large victoire de Glabach contre le Shakhtar

Dans la large victoire du Borussia Mönchengladbach (6-0), l’attaquant français s’est illustré en marquant trois buts et en délivrant une passe.

Avec deux cadors dans ce groupe B, les deux places qualificatives semblaient déjà promises au et à l’ . Mais après trois journées, c’est bien le qui est en tête de ce groupe avec 5 points. Après les deux nuls inauguraux contre les Merengue et les Nerazzurri, le club allemand a signé sa première victoire face au . Et quelle victoire avec une démonstration en (0-6).

Dans ce festival offensif allemand, un attaquant a crevé l’écran et il est français. Il s’agit d’Alassane Plea. Muet depuis le début de la compétition au contraire de son compatriote Marcus Thuram, l’ancien buteur de l’OGC Nice a rattrapé le temps perdu et de quelle manière.

Après avoir ouvert le score au bout de six minutes, Plea s’est offert un triplé. Histoire de parachever une prestation XXL, l’international français (une sélection) s’est mué en passeur pour Lars Stindl (65eme). Avec ce triplé, il devient le 12eme joueur français à réaliser une telle performance en Ligue des Champions.

