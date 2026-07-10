Le dernier chapitre de la carrière de Cristiano Ronaldo semble déjà s’écrire. Après l’élimination décevante du Portugal de la Coupe du monde 2026 et alors que « El Don » vient de fêter ses 41 ans, tous les regards se tournent désormais vers l’après-carrière.

Alan Shearer, légende de la Premier League, a confié à Betfair, selon le journal britannique The Sun : « C’est un choix cornélien, car nous parlons d’un géant du football qui a battu tous les records concevables. J’admire son engagement, son style de jeu et sa détermination à poursuivre. »

Il a toutefois nuancé son propos : « La situation est complexe. Comme je l’ai dit avant le tournoi, la manière dont Martinez gère Ronaldo, qu’il le titularise ou qu’il le remplace, déterminera le sort du Portugal lors de cette Coupe du monde. »

Il ne l’a remplacé qu’une seule fois, non ? Ramos est entré et a marqué, mais il ne l’a pas sorti contre l’Espagne alors qu’ils avaient désespérément besoin d’un but. Je pensais qu’il aurait dû le remplacer, modifier son plan de jeu et faire entrer un autre joueur. N’importe quel autre attaquant portugais se heurterait au même problème, quel que soit son remplaçant, si Ronaldo ne prend pas sa retraite. »

Il a conclu : « Il a aujourd’hui 41 ans, je n’exclus pas cette possibilité, mais je serais surpris qu’il poursuive en sélection dans deux ans. Comme vous le savez, j’ai toujours quitté la scène alors que le public en redemandait, et il semblait que ce tournoi était trop pour lui et pour le Portugal. »

Quant à son avenir d’entraîneur, Shearer conclut : « Je ne sais pas quels sont ses projets après sa retraite, mais si il veut un jour prendre les commandes de la sélection portugaise, je parie qu’il obtiendra le poste en temps voulu. »