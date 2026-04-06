Alan Shearer : « C'est triste de voir Salah souffrir »

Alan Shearer, le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, a exprimé sa profonde tristesse face à la forte baisse de forme de Mohamed Salah à Liverpool, affirmant que voir l'un des plus grands joueurs de la Premier League traverser cette période « n'est pas agréable ».

Selon les déclarations de Shearer dans l'émission The Rest Is Football, la star égyptienne, qui s'apprête à quitter les « Reds », traverse une saison extrêmement difficile qui a atteint un point critique après avoir manqué un penalty face à Manchester City, lors d'un match qui a clairement reflété l'ampleur de ses difficultés.

Mais ce penalty n’était pas la seule source d’inquiétude, puisque Shearer a évoqué une action en première mi-temps où Salah a régressé, après avoir gâché une occasion en or à cause d’une prise de décision trop lente, avant qu’Abdulqadir Khosanov ne parvienne à revenir et à l’intercepter, l’attaque se terminant par une touche.

Il a ajouté : « Malheureusement, ce n’est pas bon à voir, et en plus, il rate le penalty. »

Le « roi égyptien » souffre d’une baisse de forme évidente, ce qui se reflète dans ses décisions sur le terrain, qu’il s’agisse de fautes faciles ou d’occasions manquées.

Il reste toutefois une lueur d’espoir, car Salah a l’habitude, au cours de sa carrière, de retrouver son éclat lors des grands matchs, ce qui fait de la confrontation à venir contre le Paris Saint-Germain une occasion idéale pour se remettre en valeur.

S'il ne parvient pas à retrouver son niveau, une possibilité qui existe en l'absence de signes clairs de rétablissement, Salah pourrait bien se retrouver à disputer les deux derniers matchs de sa carrière en Ligue des champions.