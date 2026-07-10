Al-Sissi annonce qu'il recevra les stars des Pharaons après leur exploit à la Coupe du monde

Le porte-parole officiel de la présidence égyptienne, l’ambassadeur Mohamed El-Shennawi, a annoncé que le président Abdel Fattah El-Sisi recevra demain samedi les joueurs de l’équipe nationale des Pharaons, à l’issue de leur participation historique à la Coupe du monde 2026.

Sur sa page Facebook officielle, le porte-parole a annoncé : « Le président Abdel Fattah al-Sissi recevra demain les joueurs de l’équipe nationale de football, ainsi que le staff technique et administratif. »

La délégation égyptienne a été accueillie triomphalement à son arrivée à l’aéroport d’Al-Alamein en provenance des États-Unis, en reconnaissance de la performance héroïque des Pharaons qui a marqué l’histoire du football égyptien.

Le président Sissi avait déjà remercié les Pharaons pour leur parcours dans la compétition, malgré l’élimination face à l’Argentine.

Sur sa page officielle, le président a écrit : « Merci aux héros de l’équipe nationale de football pour leur performance honorable et pour avoir réalisé un exploit sans précédent dans l’histoire du football égyptien. Nous sommes fiers de vous et de votre exploit, et l’avenir vous réserve le meilleur, si Dieu le veut. »

Les Pharaons ont atteint pour la première fois de leur histoire les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont quitté la compétition après une défaite dramatique 2-3 face à l’Argentine, tenante du titre, dans un contexte de vive polémique arbitrale.