Al-Sibari titulaire pour la première fois en Bundesliga, Kane sur le banc

L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a dévoilé son onze de départ pour affronter Schalke, ce samedi, au stade « Veltins-Arena », lors de la deuxième journée du championnat d'Allemagne.

Le technicien belge a titularisé l'international marocain Ismaël Saibari, tandis que Harry Kane, Jamal Musiala et Michael Olise débutent la rencontre sur le banc des remplaçants.

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Saibari aborde ce match après un début remarqué avec le Bayern, puisqu'il est entré en jeu comme remplaçant face à Stuttgart lors de l'ouverture du championnat et a délivré deux passes décisives, avant de débuter comme titulaire contre Osnabrück en Coupe d'Allemagne.

Le joueur marocain obtient aujourd'hui sa première titularisation en championnat d'Allemagne.

Voici la composition du Bayern :

Gardien de but :

Manuel Neuer

Défense :

Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies

Milieu de terrain :

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Ismaël Saibari

Attaque :

Nathanael Brown, Lennart Karl, Luis Díaz

Kompany a laissé ses attaquants Kane et Olise sur le banc des remplaçants dans le cadre d'une rotation, l'équipe bavaroise se préparant à recevoir le Bodø/Glimt norvégien, jeudi prochain à l'Allianz Arena de Munich, lors de la journée inaugurale de la Ligue des champions.

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