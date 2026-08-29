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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Al-Sibari dévoile son modèle au Bayern Munich

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I. Saibari
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Al-Saibari brille pour sa première apparition en Bundesliga

Le Marocain Ismaël Saibari, la star du Bayern Munich, a révélé le joueur qui l'a le plus impressionné jusqu'à présent au sein du club bavarois, qu'il a rejoint cet été en provenance du PSV Eindhoven.

Saibari a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sport - Allemagne », après la victoire écrasante contre Stuttgart (5-1) lors de la journée d'ouverture de la Bundesliga, hier vendredi : « Harry Kane (celui qui m'a le plus impressionné). J'en ai déjà discuté avec mes amis... Harry est tout simplement le meilleur attaquant. J'essaie d'apprendre de lui. »

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Saibari, entré en jeu à la 61e minute, a livré une prestation remarquable lors de son premier match en championnat allemand, en délivrant deux passes décisives à Aleksandar Pavlovic et Luis Diaz.

Selon la société de statistiques « Opta », Saibari est devenu le premier joueur de l'histoire du Bayern Munich à délivrer deux passes décisives en tant que remplaçant, lors de sa première apparition en Bundesliga, depuis Toni Kroos le 26 septembre 2007.

Qu'a fait Saibari ?

L'entraîneur belge Vincent Kompany a fait entrer l'international marocain à la place de Nathanael Brown, afin de contribuer à changer le rythme de l'équipe bavaroise durant la seconde période face à Stuttgart.

À la 82e minute, Saibari a percé dans la surface de réparation et s'est débarrassé du tacle d'un défenseur de Stuttgart grâce à un magnifique crochet, mais il a préféré la passe au tir, en adressant un centre à Aleksandar Pavlovic, qui l'a facilement conclu à bout portant, inscrivant le quatrième but du Bayern.

Saibari a de nouveau délivré une passe décisive sur le cinquième but à la 90e+2, après avoir reçu le ballon de Tom Bischof qui l'avait récupéré dans la moitié de terrain de Stuttgart, avant de le transmettre à Luis Diaz, qui s'est présenté seul face au but et a tiré dans le coin gauche, clôturant le festival offensif des locaux.

La star marocaine avait également fait ses débuts en tant que remplaçant lors de son premier match avec le géant bavarois, lorsque ce dernier s'était imposé face au Borussia Dortmund (2-1) en Supercoupe d'Allemagne, samedi dernier.

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