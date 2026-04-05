Al-Shineef : Al-Hilal s'est transformé en « Al-Akhdoud » avec Inzaghi

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef a poursuivi ses vives critiques à l'encontre de l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur du Al-Hilal, après le match nul décevant contre Al-Taawoun (2-2), samedi dernier, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Avec ce résultat, Al-Hilal a perdu deux nouveaux points dans la course au titre, portant son total à 65 points à la deuxième place, à égalité avec Al-Ahli Jeddah, troisième, et derrière Al-Nassr, avec 5 points de retard.

« Al-Hilal a toujours remporté ses titres grâce à ses centres tout au long de son histoire, mais la situation a clairement changé avec Inzaghi », a déclaré Al-Shneif lors d'une interview sur l'émission saoudienne « Dorina Ghir ».

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Il a ajouté : « Al-Hilal était l’un des clubs les plus précis sur les centres, mais la situation est devenue très mauvaise actuellement sous la direction d’Inzaghi, car il ressemble à Al-Akhdoud en termes de statistiques. »

Et de conclure : « Al-Hilal est la troisième équipe la moins précise sur les centres cette saison, derrière Neom puis Al-Akhdoud, ce qui prouve la mauvaise situation avec l'entraîneur italien. »