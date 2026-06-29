Le club égyptien Al-Ahly a entamé des négociations avec l’international jordanien Ali Alwan, attaquant du club qatari Al-Sailiya, en vue de le recruter lors du mercato estival actuel afin de renforcer son attaque avant le début de la nouvelle saison.

L’avant-centre avait pris part à la phase finale de la Coupe du monde 2026 avec la sélection « Al-Nashama », avant que le parcours de la Jordanie ne s’arrête net au premier tour, après trois défaites concédées face à l’Autriche, l’Algérie et l’Argentine.

Le technicien marocain Al-Hussein Ammouta, qui connaît parfaitement les qualités de l’attaquant pour l’avoir dirigé à la tête de la sélection jordanienne avant que son compatriote Jamal Al-Salamy ne lui succède, est à l’origine de cette démarche.

Selon la chaîne qatarie Al-Kass, Al-Ahly a adressé une demande officielle à Al-Sailiya pour recruter Ali Alwan lors de ce mercato estival.

Selon la chaîne, les sources du club qatari ont confirmé le rejet de l’offre financière émise par les Egyptiens, Al-Sailiya insistant sur le versement intégral de la clause libératoire inscrite au contrat du joueur avant d’envisager tout transfert.