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Al Ittihad v Al Qadsiah: Final King's CupGetty Images Sport
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Al-Qadsiah proche de souffler une cible à Al-Ittihad

K. Al Ghannam
Al Ittifaq
Saudi Pro League
Al Quadisiya
Arabie saoudite

L'équipe orientale se rapproche de la conclusion d'un nouveau transfert

Le club saoudien d'Al-Qadsiah s'est rapproché de la conclusion du transfert de Khaled Al-Ghannam, l'ailier d'Al-Ettifaq, lors de l'actuelle période de mutations estivales, menaçant ainsi l'un des principaux objectifs d'Al-Ittihad, qui plaçait le joueur parmi ses priorités pour renforcer son effectif.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », les négociations entre Al-Qadsiah et Al-Ettifaq ont atteint un stade très avancé, après qu'un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs concernant le transfert du joueur, tandis qu'il reste à finaliser l'accord avec Al-Ghannam sur les clauses de son contrat personnel.

Le journal a indiqué qu'Al-Ettifaq percevra une contrepartie financière comprise entre 20 et 25 millions de riyals saoudiens pour la vente du joueur, tandis qu'Al-Nassr bénéficiera d'environ 25 % de la valeur du transfert, en vertu de la clause de revente qui avait été convenue lors de l'arrivée d'Al-Ghannam à Al-Ettifaq au début de l'année 2024.

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Al-Ittihad plaçait Khaled Al-Ghannam parmi ses principales options locales lors de l'actuel mercato, mais la crise financière que traverse le club et son incapacité à agir avec la flexibilité requise ont offert à Al-Qadsiah l'occasion de fondre sur ce transfert et de se rapprocher de sa conclusion.

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Le journal a affirmé que la direction d'Al-Qadsiah a intensifié ses démarches au cours des dernières heures, désireuse de boucler le transfert rapidement, par crainte de l'entrée d'autres clubs dans les négociations, notamment à l'approche du coup d'envoi des compétitions de la nouvelle saison.

Khaled Al-Ghannam est l'un des principaux ailiers locaux de la Saudi Pro League, Al-Qadsiah cherchant à le récupérer après plusieurs années suivant son départ, dans le cadre du projet du club visant à renforcer son effectif avec des éléments locaux de qualité avant la saison prochaine.

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