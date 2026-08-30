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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al-Qadisiyah proche de recruter un talent de Manchester City

Al Quadisiya
Manchester City
Saudi Pro League
M. Sangare
Arabie saoudite
Angleterre
France

Transfert attendu

Al-Qadisiyah poursuit ses mouvements estivaux et se rapproche fortement d'annoncer l'engagement de l'un des talents de Manchester City lors du mercato en cours, dans le cadre d'une nouvelle opération visant à renforcer les rangs de l'équipe avec un jeune élément venu de l'un des plus grands clubs anglais.

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Selon le journaliste britannique réputé Ben Jacobs, Al-Qadisiyah s'apprête à recruter le Malien Mahamadou Sangaré, talent de Manchester City, après que les deux clubs sont parvenus à un accord de principe concernant l'opération.

Jacobs a précisé que l'accord entre Al-Qadisiyah et Manchester City prévoit le transfert de Sangaré pour environ un million de dollars, une démarche qui représente une opération à faible coût pour le club saoudien tout en attirant un talent issu de l'académie de l'un des clubs européens les plus en vue.

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Les parties concernées devraient finaliser les procédures définitives au cours de la période à venir, en vue de l'annonce officielle du transfert du joueur à Al-Qadisiyah, le club poursuivant ainsi sa politique de renforcement de l'équipe avec de jeunes éléments aux côtés des noms expérimentés.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des démarches d'Al-Qadisiyah pour constituer un effectif plus diversifié, alliant expérience et éléments prometteurs, d'autant plus que le recrutement de jeunes talents issus de grands clubs européens pourrait offrir à l'équipe des options d'avenir importantes sur les plans technique et d'investissement.

En bouclant l'opération de cet attaquant âgé de 19 ans, Al-Qadisiyah se rapproche de l'ajout d'un nouveau talent de Manchester City à son projet, dans l'attente de l'annonce officielle de l'opération au cours des prochains jours, le joueur malien entamant ainsi une nouvelle étape de sa carrière sur les pelouses saoudiennes.

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