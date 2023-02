Al-Nassr : Vincent Aboubakar dévoile une magouille de Cristiano Ronaldo

Vincent Aboubakar a demandé à quitter Al Nassr après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, mais la superstar portugaise a essayé de le persuader de rester.

Ronaldo a effectué un transfert sensationnel en Arabie saoudite en janvier, devenant le footballeur le mieux payé de tous les temps en signant un contrat de 200 millions d'euros par an. Le joueur était disponible gratuitement après avoir été libéré par Manchester United à la suite d'une interview non autorisée avec Piers Morgan dans laquelle il a critiqué la propriété et la gestion du club. La plupart des footballeurs saoudiens étaient ravis de l'arrivée du quintuple Ballon d'Or, mais Aboubakar, le numéro 9 actuel d'Al Nassr, avait un point de vue différent.

Ronaldo voulait que je reste

"Nous avons un peu parlé et son opinion était qu'il voulait que je reste", a déclaré l'attaquant camerounais à Talents d'Afrique sur Canal+. "Je lui ai dit 'non', que j'allais partir pour des raisons familiales". "Il m'a demandé où était ma famille, je lui ai dit qu'ils sont en France et donc que je préfère aller en Turquie, c'est plus proche. Et il m'a dit 'c'est mieux, si ta famille est vraiment loin, c'est plus compliqué'. J'étais ferme, je voulais partir".

Aboubakar est finalement parti à Besiktas, pour remplacer Wout Weghorst, que Man Utd avait signé à la place de Ronaldo. "Je suis parti un peu en colère parce que ce n'était pas facile", a-t-il ajouté. "Quand Cristiano est arrivé, l'entraîneur Rudi Garcia m'a appelé dans son bureau et m'a dit que normalement un joueur international doit partir, c'est moi ou Jaloliddin Masharipov [de l'Ouzbékistan], c'est moi ou Pity".

"Je lui ai dit que je voulais déjà partir avant et, honnêtement, comme Cristiano arrivait, mon temps de jeu serait réduit et il était préférable pour moi de partir." Jusqu'à présent, Ronaldo a marqué cinq buts en trois matchs de Saudi Pro League, ce qui représente déjà seulement trois buts de moins que ce qu'Aboubakar a réussi sur l'ensemble de la saison dernière.