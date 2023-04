Al-Nassr : Cristiano Ronaldo veut Zidane à la place de Garcia !

L'équipe Al-Nassr de Cristiano Ronaldo pourrait faire appel à un grand nom pour entraîner l'équipe après s'être passé des services de Rudi Garcia.

Le club de Nassr a licencié Garcia jeudi et souhaite faire appel à un grand nom pour diriger l'équipe, selon CBS Sports. Le club a confirmé que Dinko Jelicic avait pris les rênes de l'équipe pour le moment, mais le club a des projets "ambitieux" et vise Zidane ou Mourinho. Les deux hommes ont déjà travaillé avec la superstar Cristiano Ronaldo, et l'international portugais aurait été mécontent de la tactique de Garcia avant qu'il ne soit limogé.

Zidane et Mourinho considérés

Une offre verbale a déjà été faite à Zidane pour le poste, mais il n'y a "aucune garantie" que le Français accepte de rejoindre l'équipe saoudienne. Mourinho a déjà été associé au club dans le cadre d'un transfert qui lui rapporterait 100 millions d'euros sur deux saisons.

Ronaldo collaborerait avec Al-Nassr dans le cadre de discussions visant à déterminer qui devrait prendre les rênes de l'équipe. Si Zidane et Mourinho sont inatteignables, le club pourrait se tourner vers Jorge Jesus ou Marcelo Gallardo, l'entraîneur de Fenerbahçe.