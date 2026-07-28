Al-Khelaïfi décide de se venger du Real Madrid à sa manière

La bataille entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ne s'est pas arrêtée au dossier Diomandé, elle a au contraire ouvert un nouveau chapitre de la rivalité entre les deux clubs. Après que le club madrilène eut arraché le joueur ivoirien dans les derniers instants, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a décidé de riposter rapidement en tentant de porter un coup douloureux aux Merengue, plaçant la star de Manchester City, Rodri, en tête de ses priorités.

Nasser Al-Khelaïfi a compris, jeudi dernier, que recruter Diomandé était devenu impossible, après que le Real Madrid eut réussi à renverser le cours du dossier en très peu de temps, selon les informations du journal espagnol «AS».

Un appel téléphonique, suivi d'une réunion décisive, a suffi à changer la destination du joueur, dont l'intérêt s'est entièrement tourné vers le club madrilène, alors que le Paris Saint-Germain se croyait le mieux placé pour boucler l'affaire.

Dès que l'international ivoirien a appris l'intérêt du Real Madrid, son envie de rejoindre Paris s'est estompée et il a retrouvé son vieux rêve de porter le maillot blanc et de jouer aux côtés de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, un rêve qu'il avait déjà exprimé durant sa période à Leganés.

Al-Khelaïfi ordonne de passer à l'action pour Rodri

Ces développements ont poussé le président du Paris Saint-Germain à agir rapidement : il a donné des ordres directs pour prendre contact avec l'agent de Rodri, dans une tentative de répondre au Real Madrid après la perte du dossier Diomandé.

Il ne s'agissait pas d'une simple manœuvre médiatique ou d'une tentative de faire pression sur les différentes parties, mais d'une volonté claire d'Al-Khelaïfi, qui a refusé de perdre le dossier Diomandé sans adresser une réponse équivalente au club espagnol.

Le président du club parisien n'a pas non plus oublié ce qui a circulé dans les médias au sujet du désir de Rodri de jouer sous le maillot du Real Madrid, en plus des grands éloges dont le joueur a fait l'objet après avoir été sacré meilleur joueur de la Coupe du monde, ce qui lui a fait voir dans le capitaine de la sélection espagnole une occasion idéale de répondre au club madrilène.

La position de Rodri n'a pas changé

Malgré l'entrée du Paris Saint-Germain dans les négociations, Rodri place toujours un retour en Liga en tête de ses priorités.

Le milieu de terrain passe actuellement ses vacances d'été, en attendant que son avenir se clarifie, dans un contexte d'incertitude persistante quant à sa situation, d'autant qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat avec Manchester City.

Dans le même temps, Rodri continue de souligner dans ses déclarations son grand respect pour le club anglais, tandis que le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, a fait part de son attachement au maintien du joueur, le considérant comme l'un des piliers essentiels de son projet sportif.

City reste ferme, le Real Madrid guette

De son côté, Manchester City n'a pas changé de position concernant l'avenir de Rodri : le club a affirmé n'avoir reçu aucune offre officielle pour le milieu de terrain, qu'il considère toujours comme un élément indispensable de l'équipe pour la prochaine étape.

Quant au Real Madrid, il continue de suivre l'évolution du dossier de loin, sans changement dans ses plans jusqu'à présent, l'effectif de l'équipe restant ouvert jusqu'à la fermeture du marché des transferts.

Les données indiquent que recruter Rodri pourrait devenir une option envisageable si le milieu de terrain du Real Madrid connaissait un départ dans les semaines à venir, mais ce scénario ne s'est pas encore concrétisé et demeure une simple éventualité, sans se transformer en démarche confirmée.