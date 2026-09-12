Al-Khaleej méritait-il d'obtenir un penalty contre Al-Nassr ?

Mohamed Kamal Richa, l'analyste arbitral du journal « Al Riyadhiah », a tranché la polémique concernant l'une des situations arbitrales lors de la confrontation entre Al-Nassr et Al-Khaleej, après la chute de Nawaf Al-Saadi, joueur d'Al-Khaleej, dans la surface de réparation au cours des événements de la rencontre.

La 13e minute a été marquée par la chute d'Al-Saadi à la suite d'un contact avec Saad Al-Nasser, joueur d'Al-Nassr, au milieu des réclamations des joueurs d'Al-Khaleej demandant un penalty. L'arbitre de la rencontre a toutefois décidé de laisser le jeu se poursuivre et de ne siffler aucune faute.

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Richa a affirmé que la décision de l'arbitre était juste, expliquant que Saad Al-Nasser était parvenu à toucher le ballon avant le contact et avait réussi à en modifier la trajectoire, ce qui conforte le bien-fondé de la décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty en faveur d'Al-Khaleej.

L'analyste arbitral a déclaré : « À la 13e minute, il y a eu la chute de Nawaf Al-Saadi, joueur d'Al-Khaleej, et c'est une décision juste de l'arbitre de ne pas siffler de penalty, car Saad Al-Nasser, joueur d'Al-Nassr, est parvenu à atteindre le ballon et à en modifier la trajectoire. »

Richa a ajouté que le contact survenu entre les deux joueurs était accidentel et ne constituait pas une faute justifiant l'octroi d'un penalty, confirmant ainsi le bien-fondé de la décision de l'arbitre de laisser le jeu se poursuivre dans cette situation.

Ainsi, l'analyste arbitral a clos le débat autour de cette action, affirmant que l'intervention de Saad Al-Nasser avait d'abord porté sur le ballon et que le contact qui a suivi n'était pas suffisant pour accorder un penalty à Al-Khaleej.

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