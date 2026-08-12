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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traduit par

Al-Ittihad tranche avec Gérone : un nouveau joueur hors des plans

Mercato
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
U. Hernandez
Girona
Arabie saoudite
Espagne

Transfert imminent

Le club saoudien d'Al-Ittihad a conclu un accord avec Gérone concernant le transfert d'un des joueurs du « Doyen » vers la formation espagnole sous forme de prêt, dans le cadre des mouvements du club Jaune et Noir pour réorganiser son effectif en vue de la nouvelle saison. 

Selon les informations publiées par le journal saoudien « Al-Riyadiah », l'accord prévoit le prêt du joueur espagnol Unai Hernández à Gérone pour une durée d'une saison, avec une option d'achat du contrat du joueur en faveur du club espagnol à l'issue de la période de prêt.

La direction d'Al-Ittihad avait étudié une offre de Gérone visant à emprunter Hernández, le club espagnol devant prendre en charge une partie limitée de son salaire au cours de la saison prochaine, tandis qu'Al-Ittihad assumerait le reste de ses émoluments.

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Hernández avait rejoint Al-Ittihad en février 2025 en provenance de Barcelone avec un contrat de trois ans, et a disputé 10 matchs avec l'équipe, au cours desquels il a inscrit un but et délivré trois passes décisives, avant que son apparition la saison dernière ne se limite à 8 minutes lors de la confrontation face à Al-Nassr en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite.

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ITT
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Durant la seconde moitié de la saison, le joueur espagnol a été prêté à Al-Shabab, avec lequel il a disputé 31 matchs, sans marquer de but, se contentant de délivrer une passe décisive.

À lire aussi : au coup d'envoi de la saison, une surprise à Al-Nassr concernant Ronaldo

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