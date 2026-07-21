Le club d'Al-Ittihad est revenu sur le dossier du recrutement de Khalid Al-Ghannam, l'ailier du club d'Al-Ettifaq, lors du prochain mercato estival.

Des rapports de presse avaient affirmé qu'Al-Ittihad avait renoncé à recruter Khalid Al-Ghannam lors du prochain mercato estival, alors que son entraîneur allemand Jens Wissing n'avait pas donné son accord définitif à l'opération.

Toutefois, le journaliste réputé Ben Jacobs a affirmé, dans un tweet publié sur son compte officiel sur le site « X », qu'Al-Ittihad avait poursuivi le travail sur le dossier de Khalid Al-Ghannam, mais qu'il refusait toute surenchère sur le plan financier, en raison des restrictions qui lui sont imposées.

Ben Jacobs a précisé que l'ailier saoudien suscite également l'intérêt de deux clubs de la Roshn League, à savoir Al-Qadsiah et Al-Ahli.

Dans le même temps, le club d'Al-Ettifaq a ignoré ces informations et a commencé à préparer un programme spécial pour Al-Ghannam, afin qu'il retrouve son niveau physique, après son absence lors de la première phase du programme de préparation, ainsi qu'au début de la deuxième phase en Espagne, selon le journal saoudien « Arriyadiyah ».

Le joueur de 25 ans a bénéficié d'un repos supplémentaire au cours de la dernière période, en raison de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avant l'élimination dès la phase de groupes.

La star d'Al-Ettifaq avait attiré l'intérêt de plusieurs clubs, après les performances remarquables qu'il a livrées la saison dernière, lui qui a été le joueur saoudien le plus prolifique de la Roshn League, avec 13 buts.

Al-Ghannam a déjà porté les couleurs de nombreux clubs saoudiens, à commencer par Al-Qadsiah avec lequel il a évolué une saison en équipe première, Al-Nassr qu'il a représenté pendant 3 ans, Al-Fateh et Al-Ettifaq, en plus d'Al-Hilal auquel il a été prêté lors de l'avant-dernière saison.