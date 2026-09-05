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Al-Ittihad prépare un plan alternatif en cas d'échec du transfert de Hadj Moussa

Mercato
A. Hadj Moussa
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Algérie
Arabie saoudite

La transaction attendue va-t-elle se concrétiser ?

Le club d'Al-Ittihad n'a pas renoncé à ses tentatives pour engager l'Algérien Anis Hadj Moussa, ailier du Feyenoord aux Pays-Bas, après avoir soumis une offre finale pour s'attacher les services du joueur lors du mercato actuel. Toutefois, le manque de temps et la complexité des négociations ont poussé « le Doyen » à préparer une solution de rechange au cas où la transaction ne pourrait aboutir.

Selon les informations, Al-Ittihad a présenté une offre d'une valeur de 40 millions d'euros pour recruter Hadj Moussa, qui souhaite de son côté quitter le Feyenoord, après avoir informé la direction de son club de sa volonté de vivre une nouvelle expérience, ce qui donne à l'opération une chance de se poursuivre malgré les difficultés qui l'entourent actuellement.

À lire également : Nouveau projet et patience à bout : l'amertume d'Al-Ahli menace Al-Ittihad face à Al-Nassr

Hadj Moussa a 24 ans et compte 18 sélections avec l'équipe nationale d'Algérie. Il a débuté sa carrière footballistique en France au sein de l'académie de Lens, avant de rejoindre par la suite le Feyenoord en 2024, poursuivant ainsi son parcours sur les pelouses néerlandaises.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé qu'Al-Ittihad travaille toujours à finaliser le transfert de Hadj Moussa, mais qu'il a dans le même temps commencé à se tourner vers une autre option, par précaution en cas d'échec des négociations avec le Feyenoord et faute d'accord conclu en temps voulu.

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Romano a écrit : « Al-Ittihad continue de travailler sur le dossier visant à recruter Anis Hadj Moussa comme nouvel ailier. Et si un accord n'est pas trouvé prochainement avec le Feyenoord, Al-Ittihad se tournera vers Luiz Henrique, joueur du Zénith, des contacts préliminaires ayant déjà été noués au sujet de cette transaction. »

Cette démarche reflète la volonté de la direction d'Al-Ittihad de ne pas arriver aux dernières heures du mercato sans avoir sécurisé un nouveau renfort offensif, d'autant que l'équipe a besoin de renforcer ses options sur les côtés, ce qui fait de Hadj Moussa la première cible actuellement, tandis que le Brésilien Luiz Henrique se profile comme un plan de secours tout prêt.

Ainsi, les prochaines heures seront décisives pour déterminer l'identité du nouvel ailier d'Al-Ittihad : soit la direction du « Doyen » parviendra à convaincre le Feyenoord d'accepter l'offre de 40 millions d'euros et à finaliser le transfert de Hadj Moussa, soit la boussole se tournera rapidement vers Luiz Henrique avant la fermeture du marché des transferts.

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