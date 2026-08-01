Le club saoudien d'Al-Ittihad a poursuivi ses démarches sur le marché des transferts estivaux, après avoir soumis une nouvelle offre pour recruter le Marocain Sofyan Amrabat, milieu de terrain du club turc de Fenerbahçe, dans le but de boucler l'une des transactions les plus importantes de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

L'intérêt d'Al-Ittihad pour Amrabat intervient dans un contexte de besoin pressant de renforcer le poste de sentinelle, après que l'équipe a perdu l'un de ses éléments les plus importants à ce poste suite au départ du Brésilien Fabinho, dont le contrat avec le club a pris fin et que la direction a refusé de renouveler.

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, Al-Ittihad a soumis une offre d'une valeur de 12 millions d'euros pour racheter le contrat de l'international marocain, en plus de proposer au joueur un package financier attractif afin de le convaincre de tenter l'expérience de la Roshn Saudi League.

La même source a indiqué que la décision finale est désormais entre les mains de la direction de Fenerbahçe et de Sofyan Amrabat, les deux parties étudiant l'offre saoudienne avant de trancher sur l'avenir du joueur dans les prochains jours.

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Amrabat est considéré comme l'un des milieux de terrain les plus en vue de ces dernières années, après avoir brillé avec la sélection du Maroc lors de la Coupe du monde, avant de vivre des expériences dans les championnats anglais et turc, ce qui en fait une cible adaptée au souhait d'Al-Ittihad de renforcer son entrejeu avec un élément doté d'expérience et de solidité défensive.

Al-Ittihad espère boucler la transaction rapidement, en particulier à l'approche du début de la saison, la direction estimant que le recrutement d'Amrabat comblera le vide laissé par Fabinho et donnera à l'équipe une force supplémentaire au milieu de terrain avant d'aborder les échéances nationales et continentales.