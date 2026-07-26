La direction du club d'Al-Ittihad a définitivement tranché quant à l'avenir de la star française Moussa Diaby, mettant un terme à toutes les spéculations liées à un éventuel départ durant l'actuel mercato estival, alors que l'équipe poursuit sa préparation en vue de la nouvelle saison dans son stage disputé en Espagne, avec des signaux positifs sur les plans technique et physique, et une nette mise en place des idées que l'entraîneur allemand Jens Wissing cherche à ancrer au sein de l'équipe.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a affirmé que la direction d'Al-Ittihad n'a aucune intention de vendre Moussa Diaby ni de l'inscrire sur la liste des transferts estivaux, forte de sa pleine conviction quant à l'importance du joueur dans le projet de l'équipe pour la saison à venir.

Diaby figure parmi les joueurs d'Al-Ittihad les plus engagés et disciplinés durant le stage de préparation en Espagne, puisqu'il est arrivé dans une condition physique remarquable qui a séduit le staff technique dirigé par l'entraîneur allemand Jens Wissing.

Le joueur a également montré des signaux clairs de retour au niveau qu'il avait affiché lors de sa première saison avec Al-Ittihad, après le recul qu'il a connu la saison dernière, au cours de laquelle toute l'équipe a été affectée sur le plan des résultats et du rendement.

L'ailier français a poursuivi son éclat lors des matchs amicaux, après avoir réussi à inscrire deux buts durant les deux rencontres préparatoires, confirmant une nouvelle fois sa disponibilité technique et physique avant le début de la saison.

Une ambiance positive au sein du stage d'Al-Ittihad

Le journal « Asharq Al-Awsat » a indiqué que le stage d'Al-Ittihad se déroule de manière positive sous la conduite de l'entraîneur allemand, en particulier après que l'effectif s'est au complet avec l'intégration de tous les joueurs locaux et étrangers.

L'Algérien Houssem Aouar a récemment rejoint les entraînements, où il suit actuellement un programme physique et de préparation spécifique, dans le but d'atteindre la meilleure forme possible avant de participer aux prochains matchs amicaux.

Les matchs préparatoires ont révélé des traits clairs de la philosophie de l'entraîneur Jens Wissing, l'idée de s'appuyer sur un arrière gauche étranger ne semblant pas figurer parmi ses priorités à ce stade.

Malgré la présence de l'Albanais Mario Mitaj, l'entraîneur a préféré titulariser Moaz Faqihi au poste d'arrière gauche lors des deux matchs amicaux, tandis qu'il a offert à Mitaj l'occasion de jouer au poste de milieu récupérateur face à Las Palmas, où le joueur a livré une bonne prestation.

Ces choix techniques reflètent une orientation claire au sein du club vers le recours à des solutions locales au poste d'arrière gauche, ce qui explique la poursuite de la recherche d'un joueur local pour renforcer ce poste, en tête de liste figurant Hussein Al-Sebyani et Fares Abidi.

Le pressing inversé : la nouvelle arme d'Al-Ittihad

Les deux matchs amicaux face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates et aux Espagnols de Las Palmas ont mis en lumière l'une des idées tactiques les plus importantes que Wissing cherche à appliquer, à savoir le pressing inversé et la récupération rapide du ballon.

Al-Ittihad a réussi à inscrire deux buts venus directement après la récupération du ballon face à l'adversaire à la suite d'opérations de pressing intenses, ce qui reflète l'identité technique que l'entraîneur allemand s'emploie à ancrer au sein de l'équipe en vue de la nouvelle saison.

Al-Ittihad poursuit ses démarches pour renforcer son effectif avant le début de la saison, visant le recrutement de joueurs étrangers au milieu de terrain afin d'améliorer la qualité de l'équipe.

En revanche, les indications laissent entendre que Mario Mitaj pourrait figurer parmi les joueurs susceptibles de quitter l'équipe, dans le cadre de l'orientation vers le recours à un joueur local au poste d'arrière gauche, ainsi que du souhait de la direction de recruter un milieu récupérateur étranger qui constituerait le choix principal de l'entraîneur allemand à ce poste.