Le club d'Al-Ittihad est parvenu à un accord avec son homologue Al-Ettifaq, concernant le recrutement du milieu de terrain Mukhtar Ali durant l'actuelle période des transferts estivaux, une démarche visant à renforcer les options de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Selon le journal « Asharq Al-Awsat », Mukhtar Ali rejoindra les rangs d'Al-Ittihad avec un contrat s'étendant sur 3 ans, après que les négociations entre les deux clubs ont réussi à aboutir à un accord définitif concernant cette transaction.

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La démarche d'Al-Ittihad envers le joueur âgé de 28 ans est intervenue après la grave blessure dont a été victime Hamed Al-Ghamdi, qui s'est traduite par une rupture du ligament croisé antérieur, lors du match amical face au club sud-africain d'Orlando Pirates dans le cadre du camp de préparation.

Le staff technique d'Al-Ittihad estime que Mukhtar Ali peut apporter au milieu de terrain un renfort important, notamment avec le besoin d'augmenter les options disponibles face à la pression des compétitions locales et continentales durant la nouvelle saison.

Mukhtar Ali possède un parcours européen remarquable, ayant débuté son aventure au sein des académies du club anglais de Chelsea, où il a reçu sa formation de base, et il a également fait partie de l'équipe des jeunes qui a été sacrée championne de la Coupe d'Angleterre des jeunes lors des saisons 2015 et 2016, avant de vivre une expérience de prêt avec le club néerlandais du Vitesse.

Le joueur a ensuite rejoint le championnat saoudien par la porte d'Al-Nassr en 2019, avant de vivre des expériences avec Al-Fateh et Al-Taee, puis il a rejoint Al-Ettifaq au début de l'année 2025 avec un contrat s'étendant sur quatre saisons et demie, avant d'être désormais proche de porter le maillot d'Al-Ittihad.