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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al-Ittihad finalise ses besoins avec une nouvelle recrue

Al Ittihad
Saudi Pro League
A. Mukhtar
M. Sheik
Arabie saoudite
Qatar

Nouvelle initiative du Doyen

Le club d'Al-Ittihad est parvenu à un accord avec son homologue Al-Ettifaq, concernant le recrutement du milieu de terrain Mukhtar Ali durant l'actuelle période des transferts estivaux, une démarche visant à renforcer les options de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Selon le journal « Asharq Al-Awsat », Mukhtar Ali rejoindra les rangs d'Al-Ittihad avec un contrat s'étendant sur3 ans, après que les négociations entre les deux clubs ont réussi à aboutir à un accord définitif concernant cette transaction.

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La démarche d'Al-Ittihad envers le joueur âgé de 28 ans est intervenue après la grave blessure dont a été victime Hamed Al-Ghamdi, qui s'est traduite par une rupture du ligament croisé antérieur, lors du match amical face au club sud-africain d'Orlando Pirates dans le cadre du camp de préparation.

Le staff technique d'Al-Ittihad estime que Mukhtar Ali peut apporter au milieu de terrain un renfort important, notamment avec le besoin d'augmenter les options disponibles face à la pression des compétitions locales et continentales durant la nouvelle saison.

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Mukhtar Ali possède un parcours européen remarquable, ayant débuté son aventure au sein des académies du club anglais de Chelsea, où il a reçu sa formation de base, et il a également fait partie de l'équipe des jeunes qui a été sacrée championne de la Coupe d'Angleterre des jeunes lors des saisons 2015 et 2016, avant de vivre une expérience de prêt avec le club néerlandais du Vitesse.

Le joueur a ensuite rejoint le championnat saoudien par la porte d'Al-Nassr en 2019, avant de vivre des expériences avec Al-Fateh et Al-Taee, puis il a rejoint Al-Ettifaq au début de l'année 2025 avec un contrat s'étendant sur quatre saisons et demie, avant d'être désormais proche de porter le maillot d'Al-Ittihad.

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